Periodista de Teletica se desahoga al aire al despedir la edición de ‘Telenoticias’

Andrés Martínez dijo lo que pensaba después de ver a la Selección de Costa Rica.

Una vez concluido el análisis de Rolando Fonseca y los periodistas Jorge Martínez, Gustavo López y Eduardo Castillo, estos integrantes de Teletica Deportes le devolvieron el pase a Andrés Martínez para que cerrara la edición meridiana de Telenoticias.

Y el presentador del noticiero tenía algo más que decir, unas palabras que se convirtieron en un desahogo luego de la desastrosa derrota 5-0 de la Tricolor ante Irán.

“Triste, decepcionante, una Selección que está en la ruina, la Federación completa, de fiasco tras fiasco, pero es la realidad que tenemos. Tenemos que mejorar. Aquí terminamos la edición de Telenoticias, muchas gracias por su compañía”, mencionó Andrés Martínez en vivo por Canal 7.