Puro Deporte

Periodista de Teletica revive los fantasmas de Cartaginés en pleno noticiero... y eso no fue todo (video)

Diferentes episodios de Cartaginés se vinieron a la mente de periodista en la sección deportiva de Telenoticias y tiene que ver la reacción de Rolando Fonseca

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Por Fanny Tayver Marín
Melissa Alvarado y Rolando Fonseca prestaban mucha atención a lo que decía Juan Carlos Solano sobre Cartaginés, en Telenoticias.
Melissa Alvarado y Rolando Fonseca prestaban mucha atención a lo que decía Juan Carlos Solano sobre Cartaginés, en Telenoticias. (Captura de video Teletica/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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