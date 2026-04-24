Periodista de Teletica revive los fantasmas de Cartaginés en pleno noticiero... y eso no fue todo (video)

Melissa Alvarado y Rolando Fonseca prestaban mucha atención a lo que decía Juan Carlos Solano sobre Cartaginés, en Telenoticias.

Depender de sí mismo para clasificar no siempre genera calma y eso es justo lo que les quita el sueño en estos momentos a muchos seguidores del Club Sport Cartaginés, antes de que se sepa en definitiva cuál será el cuarto equipo que entrará a las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Con un empate o un triunfo, los de la Vieja Metrópoli superarían la primera fase, pero esa situación, lejos de sembrar optimismo, pareciera que más bien atormenta a buena parte de los brumosos, debido a situaciones del pasado que aunque parecieran insólitas, se han dado. Y de eso se habló en la edición matutina de Telenoticias.

“El Cartaginés ha mostrado que a la hora de la verdad ha fallado, y de verdad que uno empieza a analizar y el alto rendimiento es como una silla de cuatro patas, lo físico, lo técnico y lo táctico pueden estar muy bien, pero si le hace falta la pata de lo psicológico, listo”, expresó el periodista Juan Carlos Solano.

A él lo escuchaban con atención su colega Melissa Alvarado y el exfutbolista Rolando Fonseca.

Juan Carlos Solano continuaba con esas palabras que necesitaba decir y se le vino a la mente un desfile de momentos que no implican precisamente gratos recuerdos para ningún seguidor de Cartaginés.

El periodista de Teletica dijo al aire que recordaba una vez que estaba justamente ahí en el set, sentado con Jorge Martínez viendo un partido entre Cartaginés y Sporting en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en el que el cuadro azul perdió y quedó fuera de la siguiente fase.

También mencionó aquellos episodios contra Santos de Guápiles, un equipo caribeño que definió como el “coco” de los brumosos.

“Recuerdo el Cartaginés de Johnny Chaves (qdDg), en el Juan Gobán... Cartaginés creo que tenía que empatar, Limón estaba con menos hombres y ganó Limón. Entonces, esos fantasmillas aparecen. ¿Cuál es la tarea de Cartaginés? Matar ese fantasma el domingo y ganar”, apuntó Juan Carlos Solano.

Al terminar de decir eso, Rolando Fonseca que lo escuchaba y lo veía con atención no pudo más y se escuchó una carcajada, mientras replicó: “Lo que me da más risa es cómo se recuerdan de eso tanto”.