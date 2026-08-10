Periodista de Teletica relata cómo vivió en persona terremoto en Colombia: ‘Fue mucho susto’ (video)

Andrés González se encontraba en el cuarto piso de un edificio en Medellín, Colombia, cuando sucedió el terremoto.

El periodista Andrés González, de Teletica Radio, vivió momentos de angustia durante sus vacaciones en Medellín, Colombia, al ser sorprendido por un fuerte terremoto que lo obligó a salir corriendo a la calle.

González relató en una transmisión en redes sociales los momentos de tensión que experimentó durante el movimiento telúrico y aseguró que nunca había sentido un sismo de esa magnitud.

“Estamos aquí en Medellín, con mucho susto. Nos ha sorprendido un terremoto de 7,4 grados, de acuerdo con las autoridades colombianas. Es el terremoto más importante de la última década acá en Colombia”, contó González.

El periodista, quien todavía se encontraba un poco nervioso por lo ocurrido, relató la decisión que tuvo que tomar al sentir el terremoto.

“En Medellín se sintió bastante, bastante fuerte. Estoy en un Airbnb, en un cuarto piso. Tuvimos que bajar las gradas y tirarnos a la calle, como creo que hizo toda la gente acá. Fue mucho susto”, aseguró González.

El periodista comparó la experiencia con los movimientos sísmicos que ha vivido en Costa Rica, pero reconoció que ninguno había sido tan intenso para él.

“Nunca había sentido un temblor con esa magnitud, a pesar de que hemos tenido muchos allá en Costa Rica, bastantes temblores”, afirmó González.

Tras el susto, González confirmó estaban más tranquilos aunque todavía estaba un poco asustado.

“Por acá todo bien. Gracias a Dios. Pronto estaré de regreso a Costa Rica. Gracias a Dios, todos bien. Muy fuerte el terremoto”, declaró González.