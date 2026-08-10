Terremoto en Colombia: Video muestra colapso de parte de la estructura de catedral de Manizales

Colapso de parte de la estructura de la catedral de Manizales, Colombia, como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el país este 10 de agosto.

Manizales fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó, que sacudió a nueve departamentos de Colombia este 10 de agosto desde las 7:34 de la mañana. Una de las afectaciones más notorias fue en la Catedral de Manizales, un templo histórico de la ciudad de medio millón de habitantes.

El sismo, que se prolongó por más de tres minutos, generó escenas de pánico entre la población.

En un video se observa cómo, durante el movimiento, la Catedral de Manizales sufrió graves daños: una de sus torres se vio afectada, se desplomó una imagen religiosa y se evidencian múltiples grietas en la estructura.

Por prevención, el ingreso al templo está restringido mientras las autoridades realizan un barrido técnico, pues el interior también presenta afectaciones severas.

En el sector de la Avenida Santander, frente a la Universidad Católica de Manizales, otro video muestra el desplome de un edificio en medio del terremoto.

El PMU (Puesto de Mando Unificado) continúa verificando daños y afectaciones en la ciudad, además de establecer si hay personas fallecidas o heridas.

Momento exacto en el que una imagen religiosa de la Catedral de Manizales se desploma

Otros daños en Colombia

El fuerte movimiento telúrico registrado en la mañana también dejó daños en los dos edificios de la Gobernación, y el Palacio de Justicia.

Además, se reportaron afectaciones en varias casas del Centro Histórico y el colapso de un edificio sobre la Avenida Santander.

Las autoridades informan que hay daños en múltiples edificaciones y se mantiene la verificación en diferentes sectores de la ciudad. La magnitud del sismo ha generado alarma en la población y se espera un reporte oficial consolidado en las próximas horas.

La magnitud del evento ha dejado a Manizales como uno de los epicentros del impacto, con daños en estructuras emblemáticas y gran preocupación entre la ciudadanía.

Pereira y Armenia son otros sectores que están afectados. Otros videos muestran cómo quedó colapsado gran parte del aeropuerto de Pereira.