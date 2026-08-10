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Terremoto en Colombia: Video muestra colapso de parte de la estructura de catedral de Manizales

Un potente terremoto en Colombia de magnitud 7.4 sacudió nueve departamentos y dejó graves colapsos en Manizales

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Colapso de parte de la estructura de la catedral de Manizales, Colombia, como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el país este 10 de agosto.
Colapso de parte de la estructura de la catedral de Manizales, Colombia, como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el país este 10 de agosto. (Captura/El Tiempo / Colombia / GDA)







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