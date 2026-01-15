Periodista de FUTV se le fue encima a Mariano Torres por la expulsión: ‘Irresponsable’

Mariano Torres abandona la cancha luego de la expulsión ante Puntarenas, en el primer partido del Torneo Clausura 2026.

Saprissa empató en casa 2-2 ante Puntarenas en el inicio del Torneo de Clausura 2026 y para los morados fue una cuesta muy empinada, pues todo el segundo tiempo estuvieron con un hombre menos tras la expulsión de Mariano Torres.

El capitán de los morados se ganó la tarjeta roja sin ninguna polémica, ni dudas, ni revisión del VAR, después de una fuerte patada al porteño Andrey Mora directo a la pierna.

De inmediato, el árbitro William Matus le mostró la cartulina roja y nadie protestó, por la dureza de la falta.

Durante la transmisión en vivo a través de FUTV, el periodista Eduardo Castillo criticó a Mariano Torres por esta acción.

“Huy, irresponsable lo de Mariano. Una irresponsabilidad total de un capitán, del 20, sin tener la interpretación de lo que está pasando en el partido (pues en ese momento iban perdiendo), afirmó al aire Castillo.

El partido continuó en incluso los porteños llegaron a ponerse arriba 0-2; Saprissa logró rescatar el empate con uno menos después del ingreso del nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.

Ahora faltará ver cuántos partidos de castigo le impondrá a Mariano el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol. Es un hecho que se perderá el compromiso ante Herediano del próximo sábado en el estadio Carlos Alvarado.

Escuche aquí el comentario durante la transmisión en vivo.