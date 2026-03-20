Puro Deporte

Periodista de Canal 7 asume el reto de competir en una de las carreras más duras del país

Por primera vez correrá sobre un terreno que no domina y ese es precisamente uno de sus grandes retos

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Por Juan Diego Villarreal
Melissa Alvarado Periodista de Canal 7 Carrera Sol y Arena 28 de marzo del 2026 20 de marzo del 2026 Cortesía: DT Comunicación
La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, tiene experiencia corriendo pruebas sobre asfalto, pero por primera vez competirá en la Clásica Sol y Arena. (La Nación/Cortesía: DT Comunicación)







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Clásica Sol y ArenaMelissa AlvaradoPeriodista de Teletica Deportes
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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