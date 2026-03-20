Periodista de Canal 7 asume el reto de competir en una de las carreras más duras del país

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, tiene experiencia corriendo pruebas sobre asfalto, pero por primera vez competirá en la Clásica Sol y Arena.

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de la Sol y Arena Beach Run, una de las competencias más llamativas del calendario deportivo en Puntarenas, que este año vuelve a combinar exigencia física, espectáculo y un valioso aporte social.

La carrera se realizará el próximo 28 de marzo en el cantón central de Puntarenas, en un evento que ya tiene el cupo completamente agotado y que promete convertirse en una verdadera fiesta para atletas, acompañantes y público en general.

En esta ocasión, una de las protagonistas será la periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, quien asumirá por primera vez el desafío de correr sobre arena, específicamente en la distancia de 9 kilómetros, en el conocido Reto Sol y Arena.

La prueba tendrá su salida en el sector de playa Calle La China y la meta estará ubicada en la concha acústica del Paseo de los Turistas, en un recorrido que pondrá a prueba la resistencia de los participantes en un terreno muy distinto al asfalto.

Aunque Melissa cuenta con experiencia en carreras de corta y larga distancia sobre superficie asfaltada, reconoce que esta será una vivencia totalmente nueva para ella.

“La verdad es que representa mucho para mí. Primero, porque me siento honrada de que me hayan tomado en cuenta y, definitivamente, es un gran reto. A mí me cuesta un poco el sol y la temperatura, pero vamos con una gran actitud”, expresó Alvarado en un comunicado de DT Comunicación.

Pero más allá del reto deportivo, la participación de Melissa tendrá además un significado muy especial. Como parte de esta iniciativa, la organización le brindará una silla de ruedas para que ella misma la entregue a una persona que realmente la necesite, reforzando así el carácter social de la carrera.

“Son dos aspectos importantes: primero, hacer deporte. Siempre le digo a la gente: vaya, hágalo. Y el poder ayudar con una silla de ruedas a alguien que lo necesite es todavía más simbólico. Le estoy pidiendo ayuda a una de mis amigas, Yahaira (periodista de Canal 7), para ubicar a esa persona que requiere de una silla”, dijo Alvarado.

La periodista también confesó que ha preferido no llenarse de demasiados detalles sobre la dureza del recorrido, aunque ya ha escuchado referencias de quienes conocen esta prueba.

“Prefiero no preguntar. Me han dicho lo linda que es la carrera, pero a la vez durísima. Vamos a ver qué tal me desempeño en la arena”, señaló Alvarado entre risas.