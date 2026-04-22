Pérez Zeledón vs. Herediano: ¿A qué hora y por qué canal ver el duelo que puede ratificar liderato florense?

El Municipal de Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano se miden este miércoles 22 de abril por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los florenses llegan a San Isidro de El General con el objetivo de sellar el primer lugar de la primera fase, frente a un cuadro generaleño que ha tenido más penas que glorias, al ubicarse en el último puesto del certamen.

Para el cuadro rojiamarillo, su visita a tierras sureñas representa la oportunidad de completar un torneo en el que han cumplido con las expectativas, tras un semestre que les dejó muchas enseñanzas y, a la vez, grandes retos por delante.

Herediano intentará asegurar su primer lugar en el Torneo Clausura 2026, ante un Pérez Zeledón que tratará de salir del sótano. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

¿A qué hora y por qué canal se puede observar el partido entre Pérez Zeledón y Herediano?

El compromiso será este miércoles 22 de abril, a partir de las 6 p. m., en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. El juego se podrá observar por la señal de FUTV.

¿Cómo llega el Club Sport Herediano?

Los florenses, con su victoria en la fecha anterior ante San Carlos (1-0), lograron su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026. El cuadro dirigido por José Giacone suma cuatro victorias consecutivas y está a un punto de asegurar el primer lugar del torneo.

El Team tiene 34 unidades, por 30 del Municipal Liberia y 29 del Cartaginés, aunque estos últimos con un partido más que los florenses. El Deportivo Saprissa tiene 28 puntos y Alajuelense 23, ambos con dos partidos por disputar.

Un empate o una victoria ante los Guerreros del Sur le daría el primer lugar absoluto al equipo florense, a falta de una fecha para finalizar el Clausura 2026.

¡DÍA DE PARTIDO! 🫡🔥



🏆 Liga Promerica Clausura 2026 (Jornada 17)

🆚 @csherediano1921

⏰ 6:00 p.m.

🏟 Estadio Municipal de Pérez Zeledón

📺 @FUTVCR



¡Vamos Guerreros, los tres puntos se quedan en casa! ⚔️💙🤍 pic.twitter.com/aRybo7A6OO — Municipal Pérez Zeledón (@municipalpz) April 22, 2026

Dudas en el Herediano

Para el juego ante Pérez Zeledón, el Herediano no contaría con los delanteros Marcel Hernández y José de Jesús “Tepa” González, así como Allan Cruz y Keyner Brown, quienes presentan problemas musculares menores. Sin embargo, el cuerpo médico prefiere no arriesgarlos de cara a las semifinales.

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Los generaleños acumulan tres partidos sin ganar, tras caer ante Saprissa 4-0, igualar con Puntarenas 3-3 y perder 1-0 frente a Guadalupe FC. Los dirigidos por Robert Arias apenas suman 13 puntos y son últimos del Clausura 2026.

¿Quiénes serán los árbitros del compromiso Pérez Zeledón vs. Herediano?

El árbitro central será Keylor Herrera, asistido por William Chow y Paul Robles. El cuarto árbitro será Brandon Ortega. En el VAR estará Róger Prendas, asistido por Yazid Monge.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los boletos para el compromiso entre Pérez Zeledón y Herediano tienen un precio de ₡6.000 en gradería de sol, ₡8.000 en gradería de sombra y ₡12.000 en butacas. Se pueden adquirir en las boleterías del estadio y en esta plataforma.