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Pérez Zeledón vs. Herediano: ¿A qué hora y por qué canal ver el duelo que puede ratificar liderato florense?

Herediano intentará asegurar su primer lugar en el Torneo Clausura 2026, ante un Pérez Zeledón que tratará de salir del sótano

Por Juan Diego Villarreal
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    El Municipal de Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano se miden este miércoles 22 de abril por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.








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    Torneo Clausura 2026Pérez ZeledónHeredianoJornada 17
    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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