Puro Deporte

Pérez Zeledón sorprende con cambio en cuerpo técnico a horas de jugar ante Alajuelense

La dirigencia del Pérez Zeledón está preocupada por el pobre desempeño del equipo en el Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Robert Arias (der.), quien es el gerente deportivo del Pérez Zeledón. fue incorporado al cuerpo técnico del club. (Jose Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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