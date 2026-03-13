Pérez Zeledón sorprende con cambio en cuerpo técnico a horas de jugar ante Alajuelense

Robert Arias (der.), quien es el gerente deportivo del Pérez Zeledón. fue incorporado al cuerpo técnico del club.

El presidente del Municipal Pérez Zeledón, Juan Luis Artavia, anunció un cambio en su cuerpo técnico a pocas horas del compromiso ante Alajuelense, este viernes 13 de marzo a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los generaleños, bajo el mando del entrenador mexicano Luis Alberto Orozco, acumulan 10 partidos sin ganar, por lo que la dirigencia generaleña tomó una decisión para intentar mejorar el rendimiento del plantel.

El jerarca isidreño explicó en TV Sur Pérez Zeledón que, debido a los malos resultados, decidieron incorporar al gerente deportivo, Róbert Arias, al cuerpo técnico, para que esté más cerca del trabajo de Orozco.

“Hacer cambios en el cuerpo técnico del equipo es irresponsable en este momento. Será hasta el final del torneo cuando tomemos decisiones. Sin embargo, decidimos que el gerente deportivo se incorpore a los entrenamientos para saber cómo se está manejando el cuerpo técnico, así como los jugadores”, declaró Artavia.

El presidente de los Guerreros del Sur admitió estar preocupado por el rendimiento del equipo y más aún porque no han podido ganar desde el 13 de enero de 2026, cuando en la primera fecha del certamen vencieron 3-1 a San Carlos en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Los isidreños, en el Torneo Clausura 2026, suman 9 puntos después de 11 jornadas y son penúltimos del campeonato, superando solo a Guadalupe FC, que contabiliza 6.

En la tabla acumulada ostentan la sétima posición con 32 unidades, superando a Sporting FC, que suma 30, mientras que San Carlos y Guadalupe registran 19 puntos cada uno.