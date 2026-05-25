Pérez Zeledón sigue con la sacudida y anuncia salida de futbolista muy regular

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pérez Zeledón ha tenido muchas salidas en los últimos días, incluida la de Kendall Porras (12).

La semana empezó con más anuncios en un mercado movido de cara al Torneo de Apertura 2026 que se pondrá en marcha el último fin de semana de julio.

A primera hora de este lunes 25 de mayo, el Municipal Pérez Zeledón dio a conocer la salida de un futbolista muy regular en el club.

Se trata del volante ofensivo Kendall Porras, quien no seguirá siendo parte de los “Guerreros del Sur”.

“El futbolista Kendall Porras Montero no continuará en nuestro equipo y se convierte en la octava baja de cara a la siguiente temporada. El volante finalizó su contrato de préstamo y regresa al club dueño de su ficha”, anunció Pérez Zeledón.

Del bando de los generaleños se marcharon Gustavo Méndez, Luis Loroña, Rodrigo Garita, Adán Clímaco, José Guillermo Mora, Jefferson Rivera, Manuel Morán y Kendall Porras.

Además, Pérez Zeledón renovó el contrato de Keral Ríos hasta mediados de 2027.