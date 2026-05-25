Puro Deporte

Pérez Zeledón sigue con la sacudida y anuncia salida de futbolista muy regular

Pérez Zeledón ya suma ocho bajas de cara al Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Pérez Zeledón ha tenido muchas salidas en los últimos días, incluida la de Kendall Porras (12). (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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