Pérez Zeledón se tira a la calle para festejar título en liga menor: vea el emotivo momento

Pérez Zeledón es el nuevo monarca nacional de la categoría U-17, al ganar la final en el Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez.

¡Qué fiestón! Pérez Zeledón y Puntarenas FC protagonizaron una final de infarto en el Torneo de Clausura 2026, en la categoría U-17 de la Liga ULatina de liga menor. Y lo que pasó después, pocas veces se ve.

El juego de ida había terminado 1-1 y todo quedaba para resolverse en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en la Perla del Pacífico.

Ahí otra vez se registró un 1-1 y con la serie empatada 2-2 el título se resolvió a través de los penales. ¿Más emocionante? Imposible... Desde el manchón blanco, los generaleños ganaron la tanda por 4-5.

La fiesta empezó desde la propia “Olla Mágica” apenas se dictó la sentencia, porque los “Guerreros del Sur” son los nuevos campeones nacionales de la categoría U-17.

Jugadores e integrantes del cuerpo técnico saltaban y cantaban, en un momento que jamás olvidarán.

Lo que no sospechaban en ese instante de locura es que familiares y conocidos, a la distancia, también vivían su propia euforia ante este logro que ellos acababan de alcanzar.

Detrás de cada uno de esos futbolistas se teje una historia de lucha, sacrificio, disciplina y talento.

Aunque muchos son de la teoría que en divisiones menores no importan los títulos, sino la formación, en realidad todo va de la mano. Y así lo entienden en el Municipal Pérez Zeledón.

Este equipo U-17 de los generaleños lo refleja, con jugadores que se colgaron esa medalla en el pecho con mucha alegría y que de inmediato sueñan con más. Es una manera de incentivar ese espíritu ganador.

Pérez Zeledón salió de Puntarenas y al llegar a San Isidro de El General, los nuevos monarcas nacionales U-17 veían por la ventaja del autobús a quienes no duraron en tirarse a la calle para recibirlos y felicitarlos, en las inmediaciones del estadio.

El club compartió videos de los festejos, tanto en el Puerto como en Pérez Zeledón y consignó: “¡Así nos recibieron en casa, muchas gracias familia! ¡Esto es por y para ustedes! ¡Vamos! Campeones nacionales U-17, a descansar familia… o a celebrar carajoooo…”.