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Pérez Zeledón se tira a la calle para festejar título en liga menor: vea el emotivo momento

Pérez Zeledón venció en penales en la ‘Olla Mágica’ a Puntarenas FC, en la final del torneo U-17

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Por Fanny Tayver Marín
Pérez Zeledón es el nuevo monarca nacional de la categoría U-17, al ganar la final en el Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez.
Pérez Zeledón es el nuevo monarca nacional de la categoría U-17, al ganar la final en el Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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