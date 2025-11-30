Puro Deporte

Pérez Zeledón remonta en cierre de locos y sigue vivo; vea los cinco goles

Parecía que Pérez Zeledón le decía adiós a la posibilidad de entrar a semifinales y en el último minuto derrotó a Guadalupe

Por Fanny Tayver Marín
El guadalupano Samir Taylor (32) disputa el balón ante varios rivales de Pérez Zeledón.
El guadalupano Samir Taylor (32) disputa el balón ante varios rivales de Pérez Zeledón. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

