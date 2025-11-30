Pérez Zeledón remonta en cierre de locos y sigue vivo; vea los cinco goles

El guadalupano Samir Taylor (32) disputa el balón ante varios rivales de Pérez Zeledón.

Pérez Zeledón tuvo el carácter para revertir el resultado de un partido en el que durante un buen tramo del encuentro no se vio como el equipo que llegaba con posibilidades de seguir en la carrera por el último boleto disponible a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Sin embargo, reaccionó y sigue con vida, al ganarle 2-3 a Guadalupe en un verdadero cierre de locos.

Los “Guerreros del Sur” parecían despedirse del anhelo de estar en la fiesta grande junto a Alajuelense, Saprissa y Cartaginés.

Los generaleños sabían que tenían que ganar para seguir con la aspiración de clasificar; pero eso no se reflejaba en el campo y el juego les costaba.

El árbitro central Rigo Prendas no observó falta, pero en el minuto 8, el VAR revisó un posible penal para el equipo de un Fernando Palomeque, quien tuvo que dirigir desde las gradas.

Recuerde que el técnico mexicano purga un castigo, luego de que hace una semana quebró una puerta de vidrio en el Estadio Edgardo Baltodano, antes de que empezara el partido contra Liberia. Y aparte de eso, vio la tarjeta roja por reclamos, tras el pitazo final.

Desde la sala VOR, William Matus y Diego Salazar vieron la acción desde diferentes ángulos y corroboraron que la acción no pasó a más.

Guadalupe era más que Pérez Zeledón y mientras eso pasaba, logró traducirlo en el marcador, con una anotación de Leonel Peralta en el minuto 40.

Los “Guerreros del Sur” reaccionaron cuando parecía que aún estaban a tiempo. Los hombres de Luis Orozco cayeron en cuenta de que si perdían, decían adiós a la posibilidad de buscar el pase a semifinales.

Su primer gol llegó con participación de sus laterales: Jefferson Rivera logró el empate 1-1, luego de que Luis José Hernández intentó rematar, pero más bien le salió un centro, en el minuto 61.

Eso todavía no le alcanzaba a los generaleños, que tenían que ganar sí o sí para seguir en la pelea, como lo hicieron.

En el minuto 70 se dio la salida del guardameta guadalupano Rodiney Leal por un golpe en la cabeza y en su lugar ingresó Jair Peláez, con bufanda incluida para protegerse del frío.

A diez minutos del final, Guadalupe convirtió su segundo gol, en la primera pelota que tocó Jeikel Venegas ante una mala salida de Bryan Segura.

Pero faltaba más, con un poco de todo. El infortunio le tocó al generaleño José Mora, quien se marchó llorando por un golpe fortísimo en la rodilla, que parece ser algo serio.

En el minuto 90+8, Rawy Rodríguez puso el 2-2, luego de un error del arquero. Y en el minuto 100, se sancionó un penal para Pérez Zeledón por una mano en el área.

Manuel Morán anotó desde el manchón blanco en el minuto 104. Y con esta victoria, PZ sigue en la pelea.

