Liberia, Pérez Zeledón y Herediano sacan la calculadora: ¿Cuál es el panorama de cada uno para clasificar a semifinales?

Las esperanzas de clasificarse a semifinales de Liberia, Herediano y Pérez Zeledón, recae en gran parte a los goles de Fernando Lesme y Marcel Hernández y las paradas de Bryan Segura respectivamente.

Con la clasificación del Club Sport Cartaginés a las semifinales del Torneo Apertura 2025, ya son tres los equipos que aseguraron su boleto a la segunda fase del certamen.

Liga Deportiva Alajuelense (34 puntos), Deportivo Saprissa (30) y el cuadro brumoso (27), a falta de dos fechas, ya tienen el cupo asegurado, por lo que únicamente queda por confirmar al cuarto invitado a la fiesta grande del balompié costarricense.

De momento, el Municipal Liberia ostenta la cuarta casilla con 26 puntos, mientras que el Municipal Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano son quinto y sexto, respectivamente, con 20 unidades, con solo seis en disputa.

Ahora bien, ¿cuál es el camino de estos tres equipos para lograr su clasificación y asegurarse un lugar entre los cuatro mejores del campeonato?

El Municipal Liberia tiene todo a su favor, al contar con seis unidades de ventaja (26) y un +1 en la diferencia de goles, cuando apenas restan seis puntos por disputar.

Sin embargo, el problema de los liberianos es que deben puntuar en el estadio Ricardo Saprissa, ante los morados, o frente a los blanquiazules en el estadio Rafael Fello Meza. Un solo punto les asegura el boleto, pues serían inalcanzables para los Guerreros del Sur y para el Team.

Adrián Chévez, defensor del cuadro liberiano, comentó que están conscientes de que es necesario puntuar cuanto antes para asegurar el cuarto lugar.

“Será un partido bastante importante ante Saprissa, pues nos jugamos la clasificación. Estamos a un punto del objetivo que nos propusimos desde la pretemporada, por lo que vamos a luchar para lograr un resultado positivo y amarrar la clasificación”, aseveró Chévez.

Pérez y Herediano no tiran la toalla

En el caso de Pérez Zeledón, debe imponerse a Guadalupe FC como visitante y al Herediano como local para clasificarse, y esperar que Liberia pierda los dos partidos que le restan en el torneo, incluso por la mínima.

El técnico Luis Orozco aseguró que les restan dos partidos y que van a luchar hasta el final por la clasificación.

“Vamos a remar contra corriente. Somos un equipo que desde el arranque del torneo hemos luchado contra la adversidad y ahora no será diferente. Nos quedan dos partidos, de los cuales uno es en casa, y mientras matemáticamente tengamos una oportunidad vamos a darlo todo”, enfatizó Orozco.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Jafet Soto la tiene un poco más complicada, pues con un -4 en su gol diferencia debe vencer por un buen margen de goles a San Carlos este sábado en el estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara, y a Pérez Zeledón en San Isidro de El General y esperar que Liberia pierda sus dos compromisos.

El defensor mexicano Sergio Rodríguez comentó que el Herediano se mantiene en la pelea, aunque es consciente de que no dependen de sí mismos para clasificarse.

“No podemos hacer números ni nada. Al final veremos hasta dónde nos alcanzó, pero vamos a seguir luchando. Hemos trabajado bien en los últimos tres partidos, no hemos perdido. Tenemos que ganar sí o sí y esperar los demás resultados. No nos queda de otra. Vamos a luchar hasta el final, a darlo todo”, explicó Rodríguez.