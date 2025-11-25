Cartaginés sella su boleto a la fiesta grande después de tres torneos decepcionantes

Bernald Alfaro (Centro) junto a Suhander Zúñiga y el resto de sus compañeros, celebran su gol frente al Pérez Zeledón. Cartaginés derrotó 1-3 a los Guerreros del Sur.

Después de tres torneos cortos en los que quedó al margen de la fiesta grande y de la lucha por el campeonato, el Club Sport Cartaginés selló este lunes su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Las frustraciones de quedar eliminado en la primera fase en los dos últimos torneos, al perder ante el Sporting FC en la jornada final del certamen, quedaron en el pasado gracias al buen trabajo del entrenador argentino Andrés Carevic.

El Cartaginés, a domicilio, venció 1-3 al Municipal de Pérez Zeledón, llegando al tercer lugar con 27 puntos y siendo inalcanzable para los Guerreros del Sur y el Club Sport Herediano, ambos con 20 unidades y solo dos jornadas por disputarse.

Ahora, la pelea por el último puesto a las semifinales estará entre el Municipal Liberia, que es cuarto con 26 unidades, seguido por generaleños y florenses. Los pamperos, en sus dos últimos duelos, necesitan al menos un punto para clasificarse, en sus enfrentamientos como visitantes frente al Saprissa y el Cartaginés.

Pese a las múltiples lesiones que sufrió el plantel durante la temporada, incluyendo la ausencia del goleador Johan Venegas, los blanquiazules han demostrado carácter, empeño y determinación para imponerse a las adversidades.

Los blanquiazules, que jugaron la Copa Centroamericana llegando hasta los cuartos de final y más tarde clasificando a la Liga de Campeones de la Concacaf después de 12 años, al dejar en el camino al Motagua de Honduras, demostraron ser un equipo bien conjuntado y muy diferente a sus antecesores.

Desde el Campeonato Apertura 2023, debieron pasar el Clausura 2024, el Apertura 2024 y el Clausura 2025 para que los de la Vieja Metrópoli se metieran entre los cuatro mejores equipos del campeonato, con todos los méritos.

Los jugadores del Cartaginés celebraron su clasificación a semifinales, tras vencer 1-3 al Pérez Zeledón, a domicilio. (La Nación/Fotografía. Cartaginés)

Cartaginés sentenció rápido

Los brumosos se adelantaron a los cuatro minutos cuando Bernald Alfaro cobró un tiro libre que encontró al argentino Mauro Quiroga, quien de cabeza envió el balón al área pequeña, donde el mexicano Everardo Rubio anotó el 0-1 para los visitantes.

El cuadro generaleño no se había repuesto de la apertura del marcador cuando el zaguero Rawy Rodríguez cometió un penal contra el hondureño Jesús Batiz, que el árbitro Pablo Camacho no dudó en señalar.

Bernald Alfaro fue el encargado de ejecutar la acción y, con un remate rastrero, venció la resistencia del meta Bryan Segura al minuto ocho para el 0-2 de los brumosos y así darle una clara ventaja a los visitantes.

Los generaleños reaccionaron antes de irse al descanso y, tras un gran centro desde la izquierda de Rodrigo Garita, apareció el panameño Jorman Aguilar al minuto 34 para, de cabeza, anotar el 1-2, luego de adelantarse al mexicano Everardo Rubio y dejar sin oportunidad al arquero Kevin Briceño.

En el complemento, los blanquiazules salieron con el objetivo de reafirmar su victoria, por lo que se fueron al frente intentando aprovechar la velocidad del veterano Marco Ureña y del catracho Jesús Batiz.

Precisamente fue el catracho Batiz quien, tras una gran corrida, sentenció el partido al marcar el 1-3 al minuto 72, dándole el tanto de la tranquilidad a los visitantes.