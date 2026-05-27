Pérez Zeledón ficha a uno de los jugadores más destacados de Puntarenas

Pérez Zeledón anunció al segundo fichaje para el Clausura 2026 y es un jugador que destacó con Puntarenas.

Tal y como adelantó La Nación desde el pasado 8 de mayo, los generaleños confirmaron a Marvin Angulo como el primer refuerzo, y este miércoles informaron que el colombiano Wilber Rentería se une al plantel.

“El colombiano Wilber Rentería Cuero se convierte en nuestro segundo refuerzo para el Torneo de Apertura 2026. El experimentado futbolista firmó un contrato por un año (dos torneos cortos), es decir, hasta el 30 de junio de 2027″, comunicó el departamento de prensa de Pérez Zeledón.

Aparte de Angulo y Rentería, a los “Guerreros” llegará Kenneth González, joven proveniente de Saprissa, quien fue cedido a préstamo.

“Creo que podemos anunciar lo de Kenneth González, va a préstamo a Pérez Zeledón, es muy buen jugador. En el equipo técnico creemos que él tiene que jugar más partidos en primera división y nos gusta porque Pérez Zeledón ha mostrado un interés en él desde hace un año, por lo que va a estar con ellos este torneo”, comentó Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa.

Además, Pérez Zeledón renovó el contrato de Keral Ríos hasta mediados de 2027.

Los del Valle del General deben apuntalar su escuadra, debido a la salida de nueve futbolistas.

Del bando de los generaleños se marcharon Gustavo Méndez, Luis Loroña, Rodrigo Garita, Adán Clímaco, José Guillermo Mora, Jefferson Rivera, Manuel Morán, Kendall Porras y Andrey Mora.