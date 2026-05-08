Fútbol

Marvin Angulo continuará en Primera División: este es su nuevo club

Marvin Angulo descendió con Guadalupe FC, pero a los 39 años ya tiene nueva casa

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Por Esteban Valverde
Marvin Angulo será jugador de Guadalupe FC.
Marvin Angulo estuvo con Uruguay de Coronado antes de jugar con Guadalupe y ahora se prepara para otra aventura. (Foto: Instagram Marvin Angulo./Foto: Instagram Marvin Angulo.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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