Marvin Angulo continuará en Primera División: este es su nuevo club

Marvin Angulo estuvo con Uruguay de Coronado antes de jugar con Guadalupe y ahora se prepara para otra aventura.

Marvin Angulo fue la figura de Guadalupe FC en el último torneo de la Primera División. Pese a que el plantel descendió, el exjugador de Saprissa marcó diferencia con los de Goicoechea, al punto de que, con 39 años, consiguió que otro equipo de Primera División pusiera sus ojos en él.

Angulo es nuevo jugador del Municipal Pérez Zeledón, según confirmó el presidente del club generaleño, Juan Luis Artavia, a La Nación.

El volante creativo llega con un rol importante a los Guerreros del Sur, ya que, según Artavia, aportará lo necesario para guiar un cambio generacional en el equipo.

“Lo firmamos por un año. Yo siento que es un hombre maduro, tiene calidad futbolística y puede ayudarnos muchísimo en la formación, que es lo que estamos buscando, porque nosotros ahora nos vamos a basar en nuestra liga menor”, dijo el jerarca.

El presidente explicó que las categorías menores de Pérez, sobre todo de la Sub-17 a la Sub-21, mostraron un buen nivel en el último año, por lo que quieren apostar por darle oportunidad al talento de la zona.

“Nosotros estamos apostando por la liga menor, porque los procesos de la 17 a la 21 han tenido buenos resultados. Entonces vamos a tener 12 jugadores de liga menor y Marvin comandará el proyecto”, reflexionó.

Pérez espera sumar, además de Angulo, tres refuerzos más: un defensor central, un volante de contención y un centrodelantero.

Pérez, en el último campeonato, no consiguió competir por la clasificación, pero tampoco vivió las incomodidades de la parte baja de la tabla.