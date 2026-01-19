A los 39 años y con cuerpo de 24: Marvin Angulo desafía el paso del tiempo

Marvin Angulo estuvo seis meses sin jugar y su meta era volver al equipo que tenía su corazón: Saprissa, al menos para escribir un último capítulo. Al final, esto no se dio; sin embargo, Guadalupe FC apareció en el panorama y le abrió las puertas a sus 39 años.

Marvin, durante el último semestre del 2025, siempre confió en que regresaría a la Primera División. De hecho, se preparó mental y físicamente para ello. En las dos primeras jornadas del Clausura 2026, el volante ha mostrado un nivel destacable y se convirtió en el referente de Guadalupe.

Angulo encontró en un deporte alternativo como el crossfit la solución para mantenerse en buena forma física.

“La verdad, este tiempo que estuve sin jugar, estos seis meses, fue como despejarme y estar con la familia. Al final, cuando ya supe que no iba a jugar, me enfoqué mucho en la preparación y la fuerza. Yo quería seguir jugando y me preparé física y mentalmente para no desencajar”, expresó en entrevista con La Nación.

Marvin explicó que no tuvo prácticas con balón durante la segunda parte del 2025, pero sí realizó un trabajo físico muy fuerte.

“Prácticamente el entrenamiento con balón fue nulo, todo fue trabajo de fuerza. Cuando estuve activo hice buena amistad con uno de los dueños de CrossFit 506 y ellos me apoyaban cuando yo estaba en Saprissa. Me puse a entrenar todos los días, de lunes a viernes, prácticamente sin cuidado alguno. Hice mucho trabajo funcional y hoy eso me da resultados”, acotó.

El jugador dio a conocer que se siente más resistente y fuerte, aunque a nivel de musculatura esto no se note tanto. La última vez que se midió, la edad corporal de Marvin arrojó que su cuerpo es similar al de una persona deportista saludable de 24 años, pese a que él tiene 39.

“Yo entrenaba con ellos, pero no hacía cardio. Mi sorpresa fue que cuando llegué a Guadalupe e hice la pretemporada tuve las mejores marcas. Ahí es donde uno dice que el trabajo silencioso sí recompensa”, comentó.

Marvin destacó que, con la experiencia, si pudiera dar un mensaje a los jóvenes que inician su carrera sería que mantengan el profesionalismo y el enfoque en el cuidado del cuerpo, que es su principal herramienta de trabajo.

“Más allá de un mensaje, lo que estoy logrando es algo más interno: demostrarme que puedo rendir en el torneo nacional. Uno tiene que dedicarse al 100% a su profesionalismo. Yo me dediqué a mi cuerpo al 100%, me alimento muy bien. A veces, cuando uno es joven, no le da mucha importancia a ese aspecto, pero yo sí lo entendí. El mensaje que doy es el profesionalismo”, sentenció.

Marvin Angulo tiene como meta clasificar con Guadalupe y ni siquiera piensa en el descenso. El club es penúltimo en la tabla acumulada con 16 unidades, las mismas que tiene el colero San Carlos; no obstante, es quinto en el actual campeonato, gracias a que sumó tres puntos de seis posibles tras vencer 2 a 1 a Liberia. Está previsto que será un emocionante cierre para evitar la Segunda División.

El jugador de 39 años, con un cuerpo de 24, rompe con el discurso de que en el fútbol la edad es un impedimento.