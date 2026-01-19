Fútbol

Mauricio Wright le recordó a Guadalupe lo que era ganar después de mucho tiempo

El técnico Mauricio Wright ganó su primer partido con Guadalupe, tras asumir la dirección técnico en diciembre pasado

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
10/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 20, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
Mauricio Wright asumió la dirección técnica de Guadalupe FC, con el objetivo de alejarlo del descenso. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio WrightGuadalupe FCTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.