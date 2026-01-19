Mauricio Wright le recordó a Guadalupe lo que era ganar después de mucho tiempo

Mauricio Wright asumió la dirección técnica de Guadalupe FC, con el objetivo de alejarlo del descenso.

El técnico Mauricio Wright sonrió al llegar a la conferencia de prensa, tras el partido en el que su equipo, Guadalupe FC, derrotó 2-1 al Municipal Liberia.

Los guadalupanos llegaron al juego en condición de víctimas e incluso empezaron perdiendo el compromiso (0-1), pero lograron reaccionar y rescatar tres valiosos puntos ante los liberianos, que venían de clasificarse a las finales del Torneo Apertura 2025 y empatar 2-2 ante el campeón, Alajuelense.

Con este triunfo, sumado al de San Carlos, ahora Sporting, Guadalupe y el cuadro norteño acumulan 16 puntos, y solo la diferencia de goles marca la posición en la clasificación general, aunque de momento nadie está salvado del descenso.

“Vamos encontrando el camino, no ha sido fácil. Nos quitamos un peso de encima porque volvimos a ganar después de mucho tiempo. Debemos seguir de la misma manera y jugar igual el próximo compromiso ante el Herediano”, manifestó Wright.

Los guadalupanos tenían ocho partidos sin ganar y solo habían salido victoriosos en uno de los últimos 16 encuentros disputados, de ahí la importancia de saborear una victoria en un momento en el que buscan salir de las últimas posiciones.

“A diferencia del partido en Cartago, donde caímos 2-1 ante Cartaginés, supimos contrarrestar el gol de Liberia. El miércoles pasado vivimos un trago amargo, pues logramos superar el marcador en contra y conseguir una victoria que nos da confianza y nos aleja de la inseguridad que tenía el grupo por no ganar”, añadió Wright.

El experimentado estratega, quien asumió el equipo en diciembre pasado, tras el cierre del torneo anterior donde solo sumaron 13 puntos, reiteró que el equipo va encontrando la senda correcta de acuerdo con el estilo de juego que le gusta.

“En lo personal, me gusta un equipo que tenga solidez mental, que les dé confianza para lograr las cosas que se han propuesto. Este es un triunfo; aún falta mucho, pero es un paso importante para lo que buscamos”, enfatizó Wright.

Mauricio Wright aseguró que tienen claro que cada partido será más complicado, por lo que van a luchar por no descender, pese a que muchos no creen en ellos.

“A nosotros nos deben dar el beneficio de la duda. Muchos ya nos daban por muertos, pero con estos tres puntos que ganamos, de momento nos metemos en la pelea por estar en la parte alta de la tabla. Debemos ser competitivos en un torneo muy exigente, con pocas horas de recuperación”, finalizó Wright.