Pentacampeón de skimboard cayó en gigantesca ola en Portugal y vivió dramático rescate; vea el video

El campeón de skimboard Lucas Fink cayó en una ola gigante en Portugal y fue rescatado en jet ski. El impactante video muestra el momento exacto

Por O Globo / Brasil / GDA
Lucas Fink sufrió una caída en Nazaré, Portugal. Su rescate en jet ski fue grabado y difundido en redes por su alto impacto visual.
Lucas Fink sufrió una caída en Nazaré, Portugal. Su rescate en jet ski fue grabado y difundido en redes por su alto impacto visual. (Screenshot video IG/@alemaodemaresias/Screenshot video IG/@alemaodemaresias)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

