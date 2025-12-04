Pentacampeón de skimboard cayó en gigantesca ola en Portugal y vivió dramático rescate; vea el video

Lucas Fink sufrió una caída en Nazaré, Portugal. Su rescate en jet ski fue grabado y difundido en redes por su alto impacto visual.

El brasileño Lucas Fink, pentacampeón mundial de skimboard, enfrentó un episodio de alta tensión este miércoles 3 de diciembre mientras desafiaba las olas gigantes de Nazaré, en Portugal.

Durante su sesión de surf extremo, perdió el control y sufrió una aparatosa caída que obligó a una intervención inmediata para ponerlo a salvo.

El rescate ocurrió cuando Alemão de Maresias, piloto especializado en maniobras de rescate en olas grandes, logró alcanzarlo en un jet ski y sacarlo del agua.

Fink forma parte de un grupo de surfistas experimentados que incluye a Pedro Scooby y Lucas Chumbo, quienes realizan incursiones periódicas en la zona de Nazaré, reconocida como uno de los destinos más desafiantes del mundo para este deporte.

El mismo día, otro reconocido surfista brasileño, Carlos Burle, de 58 años, también fue arrastrado por una ola de gran tamaño. En medio del caos, Lucas Chumbo reaccionó de inmediato, pero el fuerte oleaje provocó que su jet ski volcara. El deportista se lanzó al mar para asistir a Burle y activó su chaleco inflable, un mecanismo clave para mantenerlo a flote.

Willyam Santana, también parte del equipo, logró completar el rescate desde otro jet ski, en medio de una serie de olas que dificultaban la maniobra. Tras la emergencia, Burle fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta en buenas condiciones.

🏄‍♂️🇧🇷 Carlos Burle, lenda do surfe brasileiro, é engolido por onda gigante em Nazaré e resgatado após queda



🌊 O surfista brasileiro Carlos Burle, 58 anos, um dos nomes mais respeitados nas ondas gigantes, enfrentou momentos de tensão nesta quarta-feira (3) em Nazaré, Portugal.… pic.twitter.com/rxpRIW3iGG — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) December 3, 2025

Fink, quien usa una tabla más pequeña que las tradicionales de surf, añade peso a su equipo para mantener estabilidad y utiliza trajes especiales con flotadores. Gracias a la mentoría de Chumbo, ha acumulado varios años de experiencia en las condiciones extremas del océano portugués.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.