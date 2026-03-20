Puro Deporte

¿Pensará Óscar Ramírez que ya no está para las broncas de indisciplina? Esto fue lo que dijo

Óscar Ramírez contó algo que no se sabía del caso anterior de indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense y cree que ahora debería ser igual

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Óscar Ramírez dijo cuál es su misión actual en Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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