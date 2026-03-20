¿Pensará Óscar Ramírez que ya no está para las broncas de indisciplina? Esto fue lo que dijo

Cada vez que la polémica salpica a Liga Deportiva Alajuelense, no falta quien piense que en la de menos Óscar Ramírez tomará sus cosas y decidirá volver a aquella vida tranquila que llevaba en Hojancha, lejos del fútbol.

Desde que volvió a la Liga, constantemente se le acercan aficionados a darle las gracias por retornar sin necesidad de estar ahí sentado en el banquillo.

Mientras brindaba la rueda de prensa de rigor previo al partido de este sábado entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, la mayoría de consultas giraron en torno al nuevo escándalo de indisciplina en el campeón nacional, protagonizado esta vez por Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Una de las preguntas fue si estas cosas no lo hacen pensar que no está para estas broncas. Ante eso, dejó entrever que no es algo que ronde sus pensamientos.

Óscar Ramírez recordó que cuando asumió la dirección técnica del equipo, fue porque sentía la necesidad de hacerlo, con la intención de romper una racha.

Afirmó que todas esas situaciones que venía atravesando el club no le resultaban nuevas, porque él mismo las vivió desde muy joven.

“Cinco años sin ganar un título, saber cómo ganarlo, saber cómo manejar un camerino y creo que se ha demostrado. El equipo ha vuelto a ser peleador. De hecho, el otro día que perdemos, la gente sale aplaudiendo al equipo. Fuimos campeones, y todavía estamos en el proceso de que queden cosas ahí en el camerino para que no vuelva a pasar (una sequía), tal vez con más tiempo”, manifestó Óscar Ramírez.

Confesó que en este momento esa es su misión, pero que también tiene claro que, como todo en la vida, nada es perfecto.

“Estas cosas van a pasar y pasan en cualquier lado, de cualquier camerino, lastimosamente, es muy elocuente que salga tan en vivo”, citó.

Óscar Ramírez afirma que el cambio en Creichel Pérez ha sido radical y confía en que lo mismo pase con Alejandro Bran. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero a la vez que le sorprende que seis meses después otra vez se presente un caso de indisciplina, aunque asegura que tiene muy claro que las cosas pasan por algo.

Y contó, por ejemplo, lo que hasta ahora nadie había dicho en la Liga sobre el caso de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Dijo que en esa ocasión, esos cuatro jugadores estuvieron en terapia, con ayuda profesional, porque no se trata solo de castigar, sino de ayudar a que no pase más y superar un problema.

“Por lógica, también creo que ellos (Alejandro Bran y Kenneth Vargas) tienen que asumir eso para poder comportarse. Porque si ya es una constante, entonces sí ya hay que tomar medidas un poco más fuertes”.

Además, el Macho dejó claro que fue suya la decisión de separar a los jugadores del primer equipo por un tiempo, como ocurrió hace seis meses y como pasa esta vez, porque para él, debe mantenerse el respeto hacia el grupo.

“El jueves yo hablaba con Creichel y yo me sentía contento de hablar con él, en el sentido de que lo veía totalmente diferente con su manera. Al intercambiar, me decía: ´Profe, es que yo ya no soy el otro’. Entonces, se equivocó una vez, se recuperó, y es lo que esperamos de esta gente”, apuntó, en referencia a Bran y Vargas.

Lo que sí lo sorprende de cierta manera es que esos actos de indisciplina ocurran en plena competencia, aunque a la vez recordó que en su época de jugador también se presentaban situaciones de este tipo, que no trascendían, sin Internet, redes sociales, ni WhatsApp.

“Es un momento donde estamos jugando muchas cosas, y tal vez es más complejo, igual que lo fue la vez anterior porque nos jugábamos la Copa Centroamericana, pero de estas cosas se saca mucho, y creo que como grupo, es intentar que no vuelva a pasar”, comentó.

El técnico, por momentos, parece un padre que aplica aquel refrán: “En una mano el amor y en la otra el rigor”, que pone en balanza la crianza y la disciplina, equilibrándola con afecto, firmeza y normas para obtener buenos resultados.

“También filtros, si hay gente con problemas de este tipo, pues es importante estar con buenos filtros (...). Y ayudar también, porque es gente que todos tenemos nuestra situación, pero creo que en esto la institución tiene psicólogos”, citó.

De hecho, dijo que esa ayuda resulta clave no solo en aspectos de indisciplina, sino también por otras situaciones y que hasta es un apoyo para los jóvenes en el CAR.

“Todos somos individuales, y cada quien tiene que asumir, en este caso, el caso de ellos dos, y asumir la responsabilidad, pero en este momento, si tiene que pasar para algo bueno, que no debería ser, pero si es para mejorar, ahí vamos”, citó Óscar Ramírez.

Alajuelense visitará a Herediano este sábado, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado. Y recalcó que ya después de la pausa por los fogueos de la Tricolor llegará el momento de que todos hablen como equipo.

“Ahora a esperar el parón por la Selección y ver qué va a pasar, porque me imagino yo que como institución tenemos que dar un respaldo en el tema social, el tema individual, para que no vuelva a pasar”, concluyó Óscar Ramírez.

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