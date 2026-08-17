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Paulo Wanchope y Alexandre Guimaraes encienden alarmas por lo que pasa en el fútbol de Costa Rica (video)

Paulo César Wanchope y Alexandre Guimaraes hablaron de una realidad que preocupa en el fútbol costarricense

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Por Fanny Tayver Marín
Alexandre Guimaraes estuvo en el programa 'One Chope' de Paulo César Wanchope.
Alexandre Guimaraes estuvo en el programa 'One Chope' de Paulo César Wanchope. (Instagram One Chope/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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