Paulo Wanchope y Alexandre Guimaraes encienden alarmas por lo que pasa en el fútbol de Costa Rica (video)

Alexandre Guimaraes fue el invitado en el capítulo más reciente del programa One Chope, transmitido en Youtube y conducido por Paulo César Wanchope.

En uno de los cortos de la extensa entrevista, Wanchope le pregunta a Guima que si él se acuerda de algo similar a la crisis que se tiene hoy en día en el fútbol nacional. Y a partir de ahí, es donde en el diálogo entre ambos se encienden las alarmas.

“No, que me acuerdo, no... No me acuerdo”, respondió Alexandre Guimaraes.

Chope replicó que algo así tan grave a nivel de clubes, de Federación, de equipos que están por desaparecer y hasta dijo que en lo particular, eso a él sí le preocupa.

Ante eso, Guimaraes insistió en su posición: “Yo en todo este tiempo que tengo de estar en el fútbol, afuera del país y acá, no recuerdo haber visto una etapa tan complicada.

”Han ido pasando muchas cosas que le han ido restando credibilidad al fútbol y eso es muy peligroso. Eso ahuyenta a patrocinadores, a buenos patrocinadores, hace que los muchachos busquen otro deporte”, citó.

Paulo César Wanchope le dijo que ojalá sea eso, que busquen otro deporte, pero que también habrá muchos casos en que lo dejan.

Y Alexandre Guimaraes coincidió con el criterio del exdelantero, al mencionar: “O lo dejan, estamos de acuerdo, porque hoy día hay esfuerzos individuales de quitarse el sombrero verdad, de atletas y entrenadores, o federaciones, que a pesar de no tener o tener muy poco apoyo, persisten, van y consiguen”.

Paulo Wanchope y Alexandre Guimaraes se sentaron a hablar de fútbol y el tiempo pasaba sin que ninguno de los dos se percatara. (Youtube One Chope/Captura de video)

Wanchope le respondió que eso pasa porque tienen una estructura, planificación y organización, que permiten ver que el camino está bien trazado.

A lo que Guima replicó: “Bien trazado y claro, yo hace mucho, mucho, mucho tiempo no lo había visto tan complicado”.