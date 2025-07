Paulo Wanchope se sincera: esto es lo que espera de Saprissa y le exige a sus jugadores

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo estar contento con el plantel que posee para encarar el próximo campeonato.

Su equipo está a una semana de debutar, lo hará de visita y Wanchope habló sobre lo que les pide a los jugadores y lo que puede esperar la afición de su escuadra.

En el tradicional Día de Medios que organizó la Unafut, Wanchope conversó con la prensa y dejó claro estar muy ilusionado.

“Estamos muy contentos con la preparación, con los muchachos, con el compromiso. Creo que ha sido provechoso tener una pretemporada larga y tenemos ansias de que inicie este torneo y poder disputar con todo el título”, aseguró Paulo.

Paulo Wanchope habla de Saprissa

Wanchope añadió que la planilla está bien, pero se mantiene atento por si llega alguna oferta para alguno de sus futbolistas.

“Estamos contentos con lo que tenemos y con lo que hemos trabajado. Ustedes saben que en esto, hasta que no se cierre la ventana de transferencias, en el sentido de que se queden con nosotros todos los muchachos que están al día de hoy, uno no sabe hasta que termine el pase de transferencias, y puede llegar una oferta de último momento por alguno, y eso no se puede evitar”, resaltó Paulo César.

Pero, ¿está Saprissa para pelear por los tres cetros que disputará, torneo nacional, el campeonato y la Copa Centroamericana de la Concacaf? Paulo dio la respuesta:

“Tenemos buenos jugadores, una planilla importante, con mucha capacidad para pelear el título”, indicó Paulo, quien también se refirió a lo que se puede esperar de Saprissa y lo que les pide a sus jugadores.

“Lo que queremos es ser más constantes en nuestro juego. Cuando nosotros ingresamos a mitad del pasado torneo, hubo mejora, y eso es lo positivo. Lo negativo es que no se pudo lograr el ansiado título y queremos ser más constantes con nuestro juego, más contundentes y obtener el cetro”, manifestó Paulo.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo estar complacido con lo que tiene para pelear por el campeonato. (Alonso Tenorio/Atenorio)

A Wanchope se le insistió si pueden hacerle frente a los tres campeonatos.

“Independientemente del pasado, Saprissa, en todo torneo que juegue, siempre aspira a quedar en lo más alto. Es un tema que ni siquiera se habla en la institución, porque la historia dice que se debe dar lo mejor y buscar el primer lugar en todo”, resaltó Paulo.

Y sobre jugar un torneo con solo 10 equipos, como inicialmente se espera y, al menos de momento, así se ha ido conformando todo, Paulo dio su opinión:

“Es un torneo más corto, hay un margen mucho menor de error. Lástima que se reduzca a diez, pero es lo que hay”, dijo el timonel de Saprissa.

Saprissa tiene un año sin ser campeón y varió un poco la planilla para este certamen. Llegaron los delanteros panameños Newton Williams y Gustavo Herrera, así como el volante Mauricio Villalobos. También regresaron los defensas Pablo Arboine y Gerald Taylor.

Del grupo se marcharon el español Sabin Merino, el panameño Eduardo Anderson, Gino Vivi y el atacante Fabricio Alemán, quienes fueron prestados a Pérez Zeledón, así como Yoserth Hernández y el zaguero Douglas Sequeira, ambos cedidos a Sporting.

