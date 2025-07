Juan Carlos Rojas cuenta su episodio más estresante en Saprissa

Juan Carlos Rojas ha estado 14 años al frente del Deportivo Saprissa. Desde la presidencia ha vivido instantes de mucha alegría, otros complicados y uno en particular que él calificó de muy estresante.

Rojas, quien hace unos días estuvo meditando si renunciaba a la presidencia morada, decidió continuar en el puesto, pero aclaró que tampoco se ve 14 años más en la misma función.

Luego de la gala de premios que efectuó la Unafut, Juan Carlos Rojas dejó claro que este año, sin títulos para Saprissa, no ha sido el más difícil en su gestión.

“Le soy muy transparente y sincero, no lo siento así, porque en el fútbol, y creo que en la vida en general, hay lo que se llama la falacia del presente o de la inmediatez, en donde se le da mucho peso a lo que está pasando hoy, a lo que pasó ayer, versus lo que pasó hace un año o dos años”, dijo Juan Carlos Rojas, quien añadió que ya pasaron por donde asustan.

“Hemos tenido momentos muy difíciles y posiblemente con menos experiencia que la que tengo ahora”, opinó el jerarca morado.

¿Pero cuál ha sido el instante más complicado que ha vivido en Saprissa?

“Si no me equivoco, el 10 de mayo del 2014, estábamos en una final, los dos con 29 títulos (Saprissa y Alajuelense), y para Horizonte Morado fue nuestra primera final y terminó siendo nuestro primer título. Fue un momento de altísimo nivel de estrés, porque la presión había subido y llevábamos seis torneos sin ser campeones, y llegamos a esa final empatados con 29. Creo que fue un momento coyuntural muy significativo para Saprissa, Horizonte Morado y para mí; y a partir de ahí hemos sacado esa gran diferencia y hemos ganado 11 títulos en 11 años”, afirmó Juan Carlos Rojas en Teletica Radio.

Para el presidente saprissista, ver hoy una diferencia de títulos con Alajuelense y Herediano era difícil de vaticinar cuando asumieron el control de la institución.

“Cuando estábamos en el proceso de negociación para la compra de Saprissa -y a uno se le olvida de momentos difíciles que todos los clubes atraviesan-, en ese instante de esa negociación, en diciembre de 2010, Saprissa, al mando de la administración anterior, quedó en penúltimo lugar del torneo en diciembre del 2010”, recordó Rojas.

Juan Carlos Rojas agregó que tenían enormes retos de una transición generacional en ese momento.

“Hay ciclos y mantenerse arriba como el equipo más ganador, y aumentar esa diferencia, no es sencillo. Siempre habrá momentos duros, otros muy bonitos y es parte de la vida de un equipo de fútbol y de esta silla caliente”, expresó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, está muy optimista con el campeonato que puede hacer su equipo. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

- ¿Y su ciclo, por cuánto tiempo más lo ve en Saprissa?

- La decisión mía de dar un paso al costado o no, no es por la presión de este último año, porque ya estoy acostumbrado a la presión, la tomo de buena manera, me gusta y no le tengo miedo, sino por una serie de cosas, como temas profesionales, inclusive. Es un tema de ciclos y etapas de la vida; no es sano que mi presidencia sea para siempre u otros 14 años.

- ¿Cómo ve a Saprissa para el arranque del campeonato?

- Soy optimista por naturaleza, creo mucho en Saprissa, su gente y en los profesionales que tenemos. Creo mucho en Erick Lonis y Paulo César Wanchope. Poseemos la bendición de tener un grupo de capitanes, quienes nos han dado tantas victorias y han sabido transmitir el ADN y valores de Saprissa. Ellos han sido el corazón de los seis títulos en los últimos cinco años y tienen mucho que dar. Además, me entusiasma ver a los jóvenes que han empezado a dar un paso al frente; y con Paulo no me extrañaría ver que de pronto debute un joven de 16 ó 17 años, y eso entusiasma e ilusiona.

- ¿En qué cree que se verá diferente Saprissa en este inicio, respecto a otros torneos?

- Físicamente y, médicamente, a nivel de lesiones comenzaremos mejor. A nosotros claramente nos ha afectado iniciar los torneos con poca disponibilidad de jugadores, por las razones que sean, como las lesiones. Los jugadores no han estado en su mejor condición y, viendo la pretemporada y hablando con Paulo César, veo bien al grupo, comprometido con la presión de ganar los dos torneos: el nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.

