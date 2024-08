Paulo Wanchope se encontrará en la Selección Nacional con el jugador que lo cuestionó

El arquero Kevin Briceño no quedó contento con el trabajo de Paulo Wanchope al frente del Cartaginés.

El actual asistente técnico de la Selección Nacional, Paulo César Wanchope, se reencontrará en el vestuario de la Tricolor con un jugador que lo criticó tras su salida del Cartaginés y quien cuestionó incluso su método de trabajo.

Sin embargo, Wanchope aclaró ante los medios de comunicación este miércoles 28 de agosto, previo al duelo entre Herediano y Motagua (1-1) por la Copa Centroamericana, que ya había conversado sobre el tema con el futbolista en su momento.

En enero de este año, el guardameta del Cartaginés, Kevin Briceño, quien fue convocado a la Selección Nacional por el entrenador Claudio Vivas para los partidos de la Liga de Naciones, ante Guadalupe y Guatemala, indicó que durante el proceso de Wanchope surgieron situaciones que incomodaron al plantel.

No obstante, Paulo explicó que ahora lo más importante es la armonía en el grupo del combinado patrio y que él ya había conversado con Briceño.

En la entrevista, el arquero no dudó en señalar a Wanchope por la debacle del equipo en el Torneo de Apertura 2023 y por lo cual fue cesado como entrenador.

“Son cosas que ocurrieron con el entrenador anterior a Mauricio Wright, con Paulo (Wanchope). Hubo muchos problemas, pero no los vamos a ventilar. Lo que sí puedo decir es que nos afectaban directamente a los jugadores”, declaró Briceño.

“Lo que pasó dice mucho de él (Paulo) como persona, porque en muchos lugares donde estuvo, no le fue bien; de la Selección no salió de la mejor manera, de Pérez Zeledón tampoco y de igual forma de Herediano. Así que no es casualidad”, añadió Briceño tres meses después de la salida de Wanchope.

El guardameta continuó: “Esas situaciones que se dieron con él (Paulo) afectaron a muchos, directa e indirectamente. Ahora, el ambiente laboral ha mejorado mucho, y con el nuevo entrenador tenemos un aire distinto, que se refleja. Si no se tiene un buen líder, es complicado”.

Al preguntarle el periodista Anthony Porras de Radio Columbia sobre su relación con Kevin Briceño, con quien compartirá en las próximas dos semanas en la Liga de Naciones, el exinternacional se mostró tranquilo, señalando que ya habían conversado y que ahora su enfoque está en el bienestar de la Selección Nacional.

“Con Kevin (Briceño) todo está muy bien. Es un jugador competente; por algo está en la Selección Nacional. Ya hemos hablado. Tuvimos la oportunidad de cruzarnos, y todo quedó atrás. Ahora lo que queremos es estar todos unidos, luchando por un mismo objetivo y nada más”, recalcó Wanchope.