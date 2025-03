Paulo Wanchope revela por qué algunos jugadores pasan de titulares a ni siquiera estar en la banca

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, terminó satisfecho con la victoria 1-0 contra Herediano, pero es consciente de que todavía pueden dar más. Según Paulo, tanto él como los integrantes del cuerpo técnico y los futbolistas tienen claro que el nivel puede mejorar.

Wanchope reconoció que, en el segundo tiempo, Herediano apretó y en varios lapsos se apoderó de la pelota, pero señaló que al frente no tenían a cualquier rival, sino al campeón.

- ¿Lo que se vio de Saprissa es la versión más cercana de lo que quiere? ¿Qué sabe de la lesión de David Guzmán?

- Fue un partido muy bueno y estamos conscientes, todos, cuerpo técnico y jugadores, de que podemos dar más. Sobre todo en el segundo tiempo, nos faltó conservar la constancia que veníamos mostrando, estar encima del rival. La tenencia de pelota fue mejor en el primer tiempo. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran rival, al campeón. Sobre Guzmán, hay que esperar los exámenes en su rodilla, porque sí está muy dolido. Ojalá no sea algo grave.

- ¿Qué pasó con Marvin Loría y cómo fueron esos momentos en los que discutió con él porque no quería salir?

- No fue una discusión, es algo normal. Uno, como entrenador, no quiere hacer un cambio tan rápido. Le dimos el tiempo necesario porque considerábamos que podía seguir, pero con el pasar de los minutos vimos que no estaba al 100%. Tenía una molestia y debe ser valorado para ver cómo está.

- ¿Cómo vivió el partido? Era ante un grande. ¿Cómo maneja el tema de tomar decisiones, considerando que en Guápiles jugaron algunos que ante Herediano no estuvieron ni en la banca?

- Lo viví con mucha intensidad y de manera positiva, porque se han estado haciendo las cosas bien. Se ha trabajado bien y entendemos cómo es esto. En el fútbol, no siempre el que domina un partido gana, pero no hay que bajar los brazos y debemos cuidar los detalles.

“Sobre las variantes, tengo una planilla amplia y lo dije cuando vine: tengo derecho de ver y mover piezas en cada fecha, buscando el mejor once para los partidos. No es fácil decirle a un jugador que no está en la lista o comunicarle a alguien que jugó el encuentro anterior que ahora no lo vamos a tomar en cuenta. Pero esa es la responsabilidad de uno como técnico, siempre buscando lo mejor para el equipo”

- ¿Cómo ve el cierre del campeonato?

- El cierre es en beneficio del fútbol de Costa Rica. Hasta el último partido va a haber una pelea muy buena: por el primer lugar, por clasificar y por definir el descenso. Eso es lo que queremos, que el torneo sea bien competitivo. Esto les sirve a los jóvenes para que puedan soportar esta presión y crecer. Todos jugaron al límite, y es lo que queremos de los muchachos: que disfruten la competencia.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que vivió el juego contra Herediano con mucha intensidad. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- En esa búsqueda que tiene para resolver en la ofensiva, ¿qué más tiene aparte de Sabin Merino y Ariel Rodríguez?

- Vea lo que es el fútbol. Contra Santos tuvimos 23 remates y no anotamos; ahora tuvimos tres y metimos uno. Hay que ser efectivos y saber llegar. Yo hubiese querido dominar los 90 minutos y tener las 23 llegadas del juego anterior, pero al frente teníamos al campeón, un equipo con jerarquía, y hay que respetarlo. Dichosamente, salimos con los tres puntos.

