Saprissa vs. Herediano: Los morados con tres cambios en la alineación

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar a Herediano. Paulo César Wanchope, técnico de los morados, definió a los jugadores que saldrán a la cancha para iniciar el compromiso. Paulo hizo tres cambios, respecto a la formación que usó en el juego anterior contra Santos. El movimiento más llamativo, pero ya se esperaba, es el regreso de Mariano Torres. Tomado en cuenta el juego anterior, Paulo no consideró a Eduardo Anderson, Ryan Bolaños y Orlando Sinclair. Ingresan para el choque contra Herediano, Joseph Mora, Mariano Torres y Ariel Rodríguez.

¡Así alinea el Herediano para el juego de esta tarde! 🔥❤️💛#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/AQ8BTZMJ6S — Club Sport Herediano (@csherediano1921) March 30, 2025

Saprissa obligado Copiado!

El plato fuerte de la fecha 15 del Torneo de Clausura se servirá en el Estadio Ricardo Saprissa, donde, a las 4 p. m., el cuadro morado recibirá a Herediano. Es el juego que más llama la atención en la jornada, no solo porque en la cancha estarán dos de los clubes grandes del país, sino porque hay mucho en juego, sobre todo para los morados. Fuera de la zona de clasificación y ubicado en el quinto puesto con 19 puntos, Saprissa tiene la obligación de ganar y dejar una mejor imagen luego de la derrota sufrida el jueves pasado en su visita al Santos de Guápiles. A los tibaseños les urge sumar los tres puntos si pretenden clasificar a la siguiente fase, porque pensar en alcanzar el liderato es un camino demasiado empinado y difícil de superar. Herediano, que es segundo, les saca 12 puntos de ventaja, y Puntarenas, primero del torneo, tiene una diferencia de 13. Lograr la victoria es una obligación para Saprissa, sobre todo porque Cartaginés, que es cuarto, derrotó a Puntarenas y llegó a 24 puntos, cinco más que Saprissa. Por si fuera poco, la derrota de los porteños, le deja la puerta abierta a Herediano, que si gana, asume el liderato.

Pero doblegar a los rojiamarillos no es tarea fácil, ya que no solo registran una derrota en las 14 fechas disputadas, sino que llegan al Saprissa con dos victorias en sus últimos compromisos, ante Pérez Zeledón y Sporting, y no han sufrido caídas como visitantes. Herediano suma cuatro empates y tres triunfos en campo ajeno.

Hacer valer la casa Copiado!

Saprissa tratará de hacer valer su casa, donde no conoce la derrota en el certamen. En el Ricardo Saprissa suma tres triunfos y cuatro empates. Para el duelo contra Herediano, los morados recuperan a Mariano Torres, quien se perdió los últimos dos partidos por sanción. Fue expulsado contra San Carlos y debió estar fuera ante Liberia y Santos. También podría estar disponible Óscar Duarte, quien se recuperó de una lesión, pero no fue tomado en cuenta en el encuentro anterior en Guápiles.

Wanchope optimista Copiado!

“Algo positivo es que uno ha estado en esa situación como jugador. Ahora, muy bonito, me recuerdo de los goles, pero cuando los fallaba, me acuerdo de lo que me decían cuando no hacía goles... Si yo no viera que ellos están aplicando lo que se está entrenando, sería diferente, tal vez estaría inquieto. Pero tuvimos opciones importantes y claras. Si seguimos ese patrón de tener ese volumen, yo le aseguro que en los partidos que vienen haremos más goles”, dijo Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, en la conferencia previa al compromiso.

El balance Copiado!

Las estadísticas de la Unafut revelan que Alexander Vargas, técnico de Herediano, cuenta con ventaja en el duelo particular ante Paulo Wanchope. De los cuatro antecedentes, Vargas se impuso en dos, contra uno de Wanchope, y registran un empate. En las últimas ocho visitas de Herediano al Ricardo Saprissa, solo en un partido logró anotar (1-2 en el Apertura 2023). En los demás encuentros se fue en blanco.

Los uniformes Copiado!

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta morada con mangas grises, pantaloneta gris y medias moradas con gris. Esteban Alvarado lucirá camiseta y pantaloneta rosadas, y medias negras con detalles en rosado. Herediano usará camiseta blanca con una franja roja transversal, pantaloneta y medias blancas. El arquero llevará camiseta y pantaloneta verdes, y medias amarillas.

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será Juan Gabriel Calderón, asistido por Juan Carlos Mora y Danny Sojo. El secretario arbitral será Pablo Camacho. El árbitro VAR será Steven Madrigal y el AVAR, Róger Vindas.

Juan Gabriel Calderón estará a cargo de dirigir el partido de Saprissa contra Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.