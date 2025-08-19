Paulo Wanchope revela la fórmula de Saprissa para vencer al CAI en Panamá

El Deportivo Saprissa afinó los últimos detalles antes de enfrentar al CAI de Panamá.

Los morados entrenaron en la mañana en el CDS Sport Plaza del club Plaza Amador. En la tarde, Paulo César Wanchope, técnico de los saprissistas, atendió a los medios en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previo a los compromisos.

El CAI y Saprissa se miden el miércoles a las 6 p.m. en el Estadio Rommel Fernández y los nacionales, quienes poseen seis puntos, con la victoria amarran la clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Siempre hay que cuidar todos los detalles y ojalá tener ese dominio con la pelota y poder llevar la iniciativa. Es lo que queremos, llevar la iniciativa y poder golpear primero”, dijo Paulo César.

Wanchope reconoció que decirlo es fácil, pero ponerlo en práctica contra un rival al que le urge ganar es lo complicado.

“Cuando uno agarra la pizarra y las fichitas, uno siempre gana los partidos, no pierde un encuentro, pero hay que esperar a que empiece. Hay que esperar a que empiece el compromiso y, como ya dijo un colega suyo, a veces en los primeros 15 minutos hay que replantear cosas”, indicó Wanchope.

Paulo detalló el replanteamiento de lo que se planea porque le consultaron si al equipo le cuestan los inicios de los juegos, por lo que debe hacer una lectura y modificar.

“Es normal, propio del juego, y uno también tiene que adaptarse a lo que presenta el rival, lo que presenta el técnico que uno enfrenta. Hay que tener la capacidad de leer y los jugadores deben adaptarse”, resaltó Paulo, quien agregó que su escuadra está bien, aunque puede estar mejor.

“Uno quisiera que de principio a fin seamos constantes y el funcionamiento sea del 100%, pero hay un rival que nos estudia y plantea retos. Hay que adaptarnos, queremos ser constantes de principio a fin y mostrar esa solidez partido a partido. Pese a todo, vamos a un paso bueno en los dos torneos (campeonato nacional y la Copa Centroamericana)”, opinó Paulo.

Wanchope añadió que en cada juego se piensa algo, pero el adversario usa otro sistema y, dependiendo de las situaciones, es cuando en esos primeros minutos se puede modificar algo.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, espera que su equipo amarre la clasificación contra el CAI de Panamá. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Saprissa integra el Grupo C, junto al CAI, Motagua de Honduras, Verdes de Belice y Cartaginés.

Motagua es líder con siete puntos en tres juegos, los morados son segundos con seis en dos encuentros, mientras el CAI es tercero con tres unidades en dos compromisos. Cartaginés tiene dos partidos y un punto, y Verdes, ya eliminado, posee tres partidos y cero unidades.

Wanchope comentó que deben tener cuidado del juego del CAI, porque ha venido bien y elogió el desarrollo futbolístico de los conjuntos y la selección panameña.

“Yo he expresado en diferentes entrevistas que en los últimos 15 ó 20 años, hemos visto la evolución de Panamá y no solo a nivel de selección, sino ahora a nivel de clubes. La inversión que hacen es importante, sobre todo en la infraestructura, y eso ayuda mucho a que el jugador pueda desarrollarse de la mejor forma”, expresó Wanchope.

El estratega morado agregó que ha visto como muchos jóvenes canaleros tienen la oportunidad de dar el salto a Europa o a Suramérica.

“Hoy en día sí se ve con ojos diferentes, se ve muy diferente ahora a Panamá y en buena hora, porque eso es beneficio de nuestra área”, dijo Paulo César.

