Comisión de Arbitraje lo confirma: Saprissa fue favorecido por error del VAR y el árbitro

Todos, o casi todos, vieron lo sucedido y hasta anticiparon el resultado, pero el árbitro y los encargados del VAR observaron algo diferente, y lo que pudo afectar al Deportivo Saprissa terminó favoreciéndolo.

Si usted estaba en el estadio o siguió el compromiso de los liberianos contra los morados por televisión, quizá exclamó: “¡Uyyy, eso era roja!”.

Al menos eso es lo que la mayoría pensó y pidió, pero Jonathan Leitón, árbitro del partido, resolvió la acción con tarjeta amarilla.

El encuentro estaba empatado 2-2 y cerca de finalizar, de hecho, estaba en tiempo de reposición, cuando Marvin Loría, extremo morado, fue a la marca de Yeison Molina, defensa de Liberia, y le cayó encima con sus dos pies.

Eso era de roja pic.twitter.com/l4Eu97bVyM — TD Más (@tdmascrc) August 17, 2025

Loría se fue de frente contra Molina, saltó y su pierna izquierda impactó contra el pie derecho de Yeison. El joven réferi Leitón, de 25 años, estaba cerca de la jugada y le mostró la cartulina amarilla al jugador de Saprissa.

El análisis de las jugadas relevantes de los partidos de la jornada, que efectúa la Comisión de Arbitraje y al que La Nación tuvo acceso, confirmó que Jonathan Leitón, así como Jesús Montero, encargado del VAR, y Osvaldo Luna, el asistente del VAR, se equivocaron.

“El VAR realiza un análisis con consideraciones técnicas inapropiadas. Ya desde nuestro punto de vista técnico debió existir una invitación a una revisión por juego brusco grave. La forma en que el delantero (Marvin Loría) realiza la entrada, junto con la intensidad y fuerza, pueden poner en peligro la integridad física del adversario”, determinó la Comisión de Arbitraje en su análisis.

El ente añadió que el árbitro amonestó a Loría por una entrada temeraria y marca el análisis con una X, en clara desaprobación de lo sucedido el domingo anterior en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

“Es increíble lo que sucede, no puede ser, ¿qué pasa con Jesús Montero y Osvaldo Luna? No sea bárbaro, es increíble, están siendo unos irresponsables”, dijo Henry Bejarano, en el periódico La Teja.

El analista no se explicó cómo el VAR no corrigió el error de Jonathan Leitón, quien solo amonestó a Marvin Loría.