Paulo Wanchope pega el grito al cielo tras el empate de Saprissa y explica por qué

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, aprovechó la conferencia de prensa, luego del empate a dos contra Liberia, para pegar el grito al cielo.

Wanchope felicitó a los jugadores de ambos equipos por la entrega y el esfuerzo, y después se quejó de la programación del compromiso.

“Jugar a esta hora es trillado, pero no sé quién toma la decisión. Obvio, son personas que nunca han jugado a esta temperatura. Somos dos equipos muy buenos, jugamos bien al fútbol, pero nos vemos limitados. No se puede tener dinámica con esta temperatura. Felicito a los jugadores por el esfuerzo y por entregarse pese al fuerte calor”, dijo Paulo César.

LEA MÁS: Saprissa revive de una pesadilla: reacción, golazos y empate de infarto en Liberia

- ¿Cuál fue la clave para enderezar en el segundo tiempo?

- Creo, sin irrespetar al rival, que fue un partido que controlamos de principio a fin. Hubo lapsos en que nos pusieron en situaciones difíciles y sabíamos de las fortalezas de ellos en la contra, sobre todo con Randy Ramírez: es rápido y encarador. En el primer tiempo no fuimos tan profundos; en el segundo llegamos más, sacamos centros y obtuvimos provecho de la táctica fija, donde siempre hemos sido fuertes.

- ¿Puede dar un criterio de los trabajos que Saprissa hace en defensa?

- En la pretemporada hemos trabajado 5-3-2, 4-3-3 y 4-4-2, y es importante que ellos se adapten al contexto del juego. El partido fue muy dinámico y los jugadores se pueden adaptar a cualquier sistema. Gerald (Taylor) jugó en una posición que no es habitual en él y se vio muy bien. Después hicimos el cambio condicionado por la amarilla y, con Kenay Myrie, sabemos de su capacidad.

- ¿Qué pasa en temas de resultados, porque venían de perder y ahora dejaron ir la opción de ser líderes?

- El rendimiento y funcionamiento del equipo también importan. Me hubiera gustado ganar. En el partido pasado no hubo absolutamente nada: no creamos, no competimos. Hoy sí hubo mejora y venir de un 2-0 y empatar en las condiciones en que estábamos, eso lo resalto. Así como fui muy duro el partido anterior, en este no hay nada que reprochar. Hay detalles por mejorar y otros por potenciar, pero es justo y necesario reconocer el trabajo que se hizo. Fue un buen partido.

- El departamento de prensa de Saprissa reportó a Mariano Torres con una lesión, ¿qué pasó con él?

- Se quedó con hielo. Se dobló el tobillo, se le inflamó un poco y empezó la terapia. Tenemos partidos muy seguidos y hay que ver cómo evoluciona para lo que viene.

Paulo Cesar Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, destacó la reacción de su escuadra para empatar, tras ir perdiendo 2-0. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

- ¿Ve un campeonato más competitivo?

- Va a ser duro, competitivo. Los equipos se reforzaron bien y Liberia es muy buen rival, viene jugando así desde hace años, desde que estaba Minor Díaz, y es un rival complejo. De eso se trata, de que los muchachos se puedan levantar y crecer. Sé dónde estoy y cualquier cosita alrededor de Saprissa se va a magnificar.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.