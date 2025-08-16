Liberia vs. Saprissa: hora y canales para ver uno de los partidos más esperados de la jornada

Es el partido más esperado de la jornada cuatro del Torneo de Apertura 2025: el duelo entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa, un choque donde Liberia, líder y único invicto del certamen, recibe al conjunto tibaseño, obligado a mostrar otra cara.

Saprissa a lavarse la cara Copiado!

Los morados dejaron mucho que desear en el último compromiso frente a Cartaginés, que los derrotó y goleó 3-0. Por su parte, Liberia venció de visita 0-2 a San Carlos. Estos ingredientes le añaden atractivo al encuentro, aparte de que los pamperos poseen 7 puntos y Saprissa tiene 6, por lo que un triunfo morado podría catapultarlo del cuarto al primer lugar, claro está, dependiendo de los resultados de Alajuelense y Cartaginés, que también poseen 6 unidades, pero con mejor gol diferencia que los tibaseños.

LEA MÁS: El jugador que ha dejado el alma en Saprissa cuenta cómo logra su gran rendimiento

Dónde verlo Copiado!

El partido entre Liberia y Saprissa se jugará este domingo 17 de agosto a las 3 p. m. y usted lo podrá ver por las señales de Canal 7 y FUTV. “De lo sucedido no tenemos que hablar; debemos ir a Liberia a ganar. Hay que retomar esa confianza que el equipo ha venido teniendo. La semana fue buena para mejorar y ver todas las cosas que hemos venido haciendo mal”, indicó Jefferson Brenes, volante de Saprissa.

Regresan a Saprissa Copiado!

Los morados recuperan a Kenay Myrie y David Guzmán, quienes estuvieron lesionados; además de Kendall Waston, quien no jugó el domingo anterior porque recibió permiso para asistir al décimo aniversario del FC Cincinnati.

Primer lugar Copiado!

“Es lindo estar en el primer lugar, pero estamos iniciando. Sí motiva vernos ahí, pero espero que eso se defienda, que venimos ganando. Prefiero ver los partidos antes que las posiciones, y el juego que viene es muy importante, contra un grande que viene de perder. La idea es que los jugadores sigan con la idea, y sin duda Saprissa va a venir a ganar; nosotros tenemos que velar por nuestros intereses”, comentó Fabrizio Ronchetti en declaraciones al departamento de prensa de Liberia.

Ventaja de Saprissa Copiado!

Liberia intentará reencontrarse con la victoria ante Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano, algo que no consigue desde el Invierno 2009, cuando se impuso con un gol de Víctor Núñez. En los últimos juegos en el campo liberiano, Saprissa ha sacado ventaja: en los últimos cinco compromisos en Liberia, los morados ganaron los cinco. Paulo Wanchope buscará su primera victoria como entrenador en la Ciudad Blanca, donde en el Invierno 2008 y el Apertura 2023 sufrió derrotas dirigiendo a Herediano y a Cartaginés, respectivamente.

Los uniformes Copiado!

Liberia saldrá a la cancha con camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras. El portero vestirá camiseta, pantaloneta y medias azules. Saprissa usará camiseta, pantaloneta y medias color crema con bordes y logotipos morados. El guardameta saldrá con camiseta, pantaloneta y medias turquesas con bordes naranjas.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Jonathan Leitón, quien tendrá como asistentes a Danny Sojo y Edwin Salazar. El secretario arbitral será Josué Ugalde. El árbitro VAR será Jesús Montero y el AVAR, Osvaldo Luna.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.