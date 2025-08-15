El jugador que ha dejado el alma en Saprissa cuenta cómo logra su gran rendimiento

Mauricio Villalobos llegó al Deportivo Saprissa como uno de los refuerzos para la presente temporada, y en apenas cinco partidos oficiales ya se ganó un lugar de privilegio en el once titular. Las estadísticas lo respaldan y su rendimiento en la cancha confirma que es uno de los jugadores más regulares del plantel morado.

De los 450 minutos que Saprissa ha disputado hasta ahora —tres compromisos por el campeonato nacional y dos por la Copa Centroamericana de la Concacaf—, Villalobos participó en 356. De ellos, 249 minutos corresponden al torneo nacional y 107 a la competencia internacional. Cifras que hablan de continuidad, rendimiento y confianza por parte del cuerpo técnico.

El volante, quien ha mostrado versatilidad y proyección ofensiva, aseguró que el secreto de su buen inicio se debe al respaldo recibido desde el primer día.

“Me he sentido bastante bien, con mucha confianza, tanto de los compañeros como del cuerpo técnico. Lo he dicho desde el principio y ahora lo reafirmo: apoyándome en mis compañeros es como uno se siente tranquilo y libre para jugar. Cuando uno tiene ese respaldo es más fácil que el juego fluya y que uno se sienta cómodo en la cancha”, expresó Villalobos, al departamento de prensa de Saprissa.

Pero más allá del rendimiento individual, Mauricio tiene clara la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de adaptarse a distintas funciones para beneficio del grupo.

“Como jugador uno tiene que reinventarse, y por qué no tener la capacidad de jugar no en una posición específica, sino tener varios registros donde uno pueda sentirse bien. Al final eso es en beneficio del equipo, nunca pensando en lo individual, sino en ponerme al servicio del plantel y aportar de la forma que pueda”, aseguró.

Saprissa visitará el próximo domingo a Liberia, líder del campeonato con 7 puntos, en un duelo que será clave para las aspiraciones moradas. El partido está programado para las 3 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, y Villalobos sabe que el equipo no puede darse el lujo de fallar.

“Debemos seguir muy fieles a lo que queremos hacer. Si bien es cierto que en el partido pasado no obtuvimos el resultado deseado, debemos conservar la confianza entre nosotros y saber que, al confiar en el compañero, podemos superar dificultades y conseguir objetivos importantes”, señaló.

Mauricio Villalobos trata de aprovechar las oportunidades que Paulo Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, le ha dado en los partidos. (Mayela López/Mayela López)

El mediocampista reveló que el grupo ha trabajado intensamente en corregir los errores mostrados en el juego anterior, pero sin dejar de potenciar lo que han hecho bien.

“Hemos pasado bastante tiempo tratando de identificar los errores cometidos en el juego anterior y, juntos como grupo, buscar la solución. Lo que hicimos bien hay que rescatarlo y reforzarlo. Nos estamos preparando de la mejor manera, porque el partido del domingo es muy importante”, añadió Villalobos.

Marcar diferencia

El margen de puntos en la tabla es corto, y Villalobos entiende que cada encuentro puede ser decisivo para tomar ventaja temprana en la competición.

“La exigencia está ahí. Venimos empezando y los márgenes entre los equipos están muy cortos. Estamos en un momento donde no se puede pestañear, y tenemos que estar a la altura, porque es ahora cuando se puede empezar a marcar diferencia”, concluyó.

Con números que lo colocan como uno de los más utilizados por el técnico Paulo César Wanchope y un juego que combina entrega, inteligencia táctica y sacrificio, Mauricio Villalobos se perfila como uno de los pilares de un Saprissa que quiere retomar la senda de la victoria en un escenario complicado como el de Liberia.

