Puro Deporte

El jugador que ha dejado el alma en Saprissa cuenta cómo logra su gran rendimiento

El extremo lucha por consolidarse en el cuadro morado

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Mauricio Villalobos llegó al Deportivo Saprissa como uno de los refuerzos para la presente temporada, y en apenas cinco partidos oficiales ya se ganó un lugar de privilegio en el once titular. Las estadísticas lo respaldan y su rendimiento en la cancha confirma que es uno de los jugadores más regulares del plantel morado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaMauricio VillalobosLiberia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.