Jefferson Brenes dice lo que pocos imaginaban sobre su inicio en Saprissa

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, se sinceró sobre su presente futbolístico con el equipo.

El cuadro morado ha disputado cinco encuentros —450 minutos en total—, tres por el torneo nacional y dos en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y Jefferson solo ha jugado 135 minutos.

Actuó en todo el compromiso contra Verdes, en Belice, y en el primer tiempo del domingo pasado contra Cartaginés, en el triunfo de los brumosos 3-0.

El resultado lo dice todo, y el accionar de Saprissa ese día no le gustó a nadie, menos a Paulo César Wanchope, técnico saprissista, quien dijo que tuvieron un encuentro tan malo como el que hicieron en Belice.

Igual que sus compañeros, en la Vieja Metrópoli Jefferson fue arrastrado por el flojo desempeño de todo el grupo. Brenes no se notó, y desde ese día se escucha que no ha vuelto a ser el de antes.

Brenes sufrió una lesión al final del año pasado y estuvo cinco meses fuera de los terrenos de juego. Regresó y no ha podido retomar el nivel.

“En lo personal, siempre soy autocrítico; sé que no he tenido un buen arranque. De la lesión ya estoy al cien, y la pretemporada no pude completarla porque estaba en la Selección y tuve una carga muscular”, dijo Jefferson en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

SAP Brenes Villalobos 14AGO

Brenes añadió que no tuvo una pretemporada completa y ha hablado con el cuerpo técnico. Para él, lo que necesita son minutos.

“Me siento bien, pero soy autocrítico y sé que no estoy en mi mejor nivel. Quiero mejorar día a día para ayudarle a mis compañeros, en lo que ocupe el equipo y para la afición. Soy de los primeros en levantar la mano cuando las cosas no me salen de la mejor manera”, manifestó Jefferson.

Titular contra Cartaginés, Jefferson reconoció que la derrota fue un golpe duro para el plantel y agregó que deben mejorar y dejar lo sucedido en el pasado.

“De lo sucedido no tenemos que hablar; debemos ir a Liberia a ganar. Hay que retomar esa confianza que el equipo ha venido teniendo. La semana fue buena para mejorar y ver todas las cosas que hemos venido haciendo mal”, indicó Jefferson.

"Contra Liberia tenemos que salir a ganar", sentenció Jefferson Brenes, luego del mal desempeño contra Cartaginés. Aquí, tras la marca del brumoso José Mora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el volante, la actitud no es negociable, y resaltó que son conscientes de eso y esperan que en la pampa guanacasteca todo cambie para ellos.

“Vamos contra Liberia, que anda bien, juega bien en casa y el clima va a estar pesado, pero tenemos que salir a ganar. Queremos sacar los tres puntos y va a ser un lindo partido; ninguno de los dos va a regalar nada, por lo que debemos hacer un juego inteligente”, destacó Jefferson, quien añadió que han analizado algunos videos de los partidos de Liberia.

Sin duda, el compromiso en la Ciudad Blanca llama la atención, no solo por ver el desempeño que tendrá Saprissa, sino porque, si logra los tres puntos, le quitará el invicto a Liberia y escalará al primer lugar. Liberia es líder con 7 unidades, y Saprissa posee un punto menos en el cuarto lugar, misma cifra que tienen Cartaginés y Alajuelense.

El juego en el Estadio Edgardo Baltodano es el próximo domingo a las 3 p.m., y el lunes Saprissa saldrá rumbo a Panamá, donde el miércoles próximo, a las 6 p.m., jugará de visita contra el CAI por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

