Jugador que le dio la espalda a Saprissa se queda sin equipo

El Deportivo Saprissa negoció con él para que siguiera en el club, pero el futbolista se negó, porque en ese momento tenía una oferta en el exterior.

Los morados le plantearon la renovación, pero el extremo prefirió volver a la MLS, liga de Estados Unidos.

Se trata de Luis Díaz, quien ya no es parte del New England Revolution. La información de su salida la confirmó el equipo a través de un comunicado oficial.

Durante esta temporada, Díaz participó en 19 encuentros, aunque solo fue titular en uno. Su contrato estaba vigente hasta diciembre de este año.

El delantero costarricense se había unido al club norteamericano a finales del año pasado tras su salida del equipo morado.

Además, de Díaz, el club también anunció la salida de su compañero Maxi Urruti.

En febrero del año pasado, Luis Díaz fue presentado como refuerzo del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Les deseamos lo mejor para el futuro”, expresó New England Revolution en una publicación en X, dejando claro que ambos jugadores ya no forman parte de la plantilla.

Luis Díaz regresó a la MLS a mediados de diciembre del año pasado, tras no renovar con el conjunto saprissista. Los mejores momentos en su paso por el fútbol estadounidense, los vivió en el Columbus Crew, donde disputó 93 partidos.

Díaz regresó a Saprissa tras su paso por el Columbus Crew, equipo con el que levantó el trofeo de campeón en la temporada 2020. En su regreso a Costa Rica, el atacante mostró destellos de su talento, pero no logró consolidarse como una figura determinante en el cuadro tibaseño.

Cuando Luis se unió a Saprissa, lo hizo a finales de diciembre del 2023 y en ese momento, se unió como refuerzo a Yoserth Hernández y Joseph Mora. Hernández no dio la talla y fue cedido a Sporting y Mora es punto alto en el engranaje de los tibaseños.