Paulo Wanchope: ‘Fue un partido igual de malo como el que tuvimos en Belice’

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que su equipo fue desconocido, para él, Cartaginés le sacó ventaja en los balones divididos.

El timonel añadió que pudieron recuperar la pelota y los brumosos los superaron en más ganas de luchar por tener el balón.

“En términos generales, puedo resumir el partido que la disposición y las ganas, estuvieron más del lado del otro plantel para sacar los tres puntos”, aseguró Wanchope.

Para Paulo la presión en Saprissa siempre existe al ganar o perder, señaló tener claro dónde está y el rol que tiene en la institución.

“Tuve la oportunidad de sentarme a dar las conferencias en los partidos anteriores, siendo el técnico ganador, ahora me tocó este trago amargo, pero ya mañana hay que levantarse con todas las fuerzas para seguir buscando las opciones para mejorar y luchar por el campeonato”, expresó Paulo César.

- ¿A qué atribuye que se diera ese resultado en contra de su equipo de 3-0?

- Tuvimos un primer tiempo complicado, y fuimos un equipo desconocido, sobre todo por la disposición del grupo en balones divididos. Cartaginés es un cuadro que juega bien en la segunda pelota, filtra buenos balones en el centro y no cerramos esas líneas de pase claves. No regresamos a esa segunda pelota y cuando uno empieza un partido y uno ve que pasan los minutos y no tenemos la capacidad de ganar las pelotas divididas es complicado. Nos superaron en eso, más disposición y más ganas de luchar por el balón. Yo lo puedo resumir con la disposición y las ganas del otro equipo.

- ¿Qué pasó en los dos últimos juegos con el desempeño del equipo?

- Fueron dos encuentros malos, pero también hay que darle ese crédito al equipo contrario que hizo bien las cosas. En eso también uno tiene que tener la humildad de reconocer. Hoy fue malo, al igual que el partido de hoy que fue terrible. No sé cuál fue peor.

- ¿Pero qué pasó en esta semana, porque Saprissa no arrancó de esta forma?

- Cuando estábamos invictos y ganamos, fue el técnico o los jugadores. Somos un equipo de trabajo, yo lidero al grupo y son situaciones que hay que resolver. Siempre creamos acciones de gol, pero creo que hoy fue el peor partido porque no recuerdo cuántas creamos.

- ¿Faltó actitud en los jugadores?

- Fue muy evidente, tengo que hablar de ese tema porque fue evidente.

Paulo César Wanchope habló de falta de actitud de sus jugadores, de luchar cada pelota dividida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Por qué le dieron permiso a Kendall Waston para no estar en un partido como este?

- Ese permiso se le dio desde hace como dos meses o dos meses y medio por un homenaje que se le iba a hacer al jugador. Desde antes de iniciar la pretemporada ya sabíamos de eso y se le concedió la opción de atender el asunto.

- ¿Cree que es el momento de no hacer tantos cambios y tener una alineación base?

- En el partido anterior podríamos decir que hubo mucho cambio, podría ser factor. Pero si usted ve a este equipo podría ser la base, cuando se pierde salen todas las razones del por qué se pierde.

