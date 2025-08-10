Esteban Alvarado da un jalón de orejas al camerino del Saprissa: vea sus fuertes palabras

Esteban Alvarado es uno de los líderes del camerino del Saprissa. El arquero tibaseño terminó visiblemente molesto luego de la derrota 3-0 ante Cartaginés, y en sus declaraciones envió un mensaje claro —con ‘jalón de orejas’ incluido— a sus compañeros.

Esteban recalcó que el equipo venía haciendo las cosas muy bien en las primeras dos jornadas del torneo, cuando enfrentaron a Pérez Zeledón y San Carlos, además de los triunfos en la Copa Centroamericana frente a Verdes y el propio Cartaginés.

“Duro lo que pasó, veníamos haciendo las cosas bien. El juego tuvo dos caras, pero a lo interno tenemos que hablar. Se puede tener un mal domingo, se puede tener un mal partido, pero la actitud y demás no es negociable”, afirmó Esteban a Teletica.

El guardameta también se refirió a la jugada polémica del partido: en uno de los goles de Cartaginés pareció que el balón había salido del campo, pero el árbitro permitió que la jugada continuara, lo que terminó en gol en el marco defendido por el exmundialista juvenil de 2009.

“Más allá de si salió o no, tomemos esa jugada como un ejemplo de un primer tiempo donde no ganamos los balones divididos, no fuimos con el deseo y la convicción del todo por el todo. Ante esto, se da el resultado negativo”, profundizó.

Alvarado lució notablemente molesto al final del juego. De hecho, tuvo una intervención destacada en los minutos finales, cuando vitó el cuarto tanto tras un error del central Pablo Arboine.