Paulo Wanchope da sus razones: ¿Por qué insiste con Sabin Merino en lugar de Orlando Sinclair?

Si hay un jugador que es blanco de las críticas de los aficionados del Deportivo Saprissa, es el español Sabin Merino, a quien señalan de aportar poco. De hecho, solo tiene un gol en diez partidos.

En redes sociales, los seguidores del club la emprenden contra Merino y, aunque a algunos les parezca extraño, muchos dicen que prefieren a Orlando Sinclair y cuestionan por qué Paulo César Wanchope, técnico morado, alinea más al español que a Sinclair.

Las estadísticas revelan que en los últimos cinco partidos, Wanchope usó a Merino. No fue titular, pero ingresó de cambio.

Mientras Merino saltaba a la cancha, antes del choque del miércoles pasado en Pérez Zeledón, Orlando Sinclair pasó seis partidos sin jugar; Paulo siempre lo envió a las gradas.

El atacante regresó ante los generaleños, entró al minuto 66, Merino ya tenía 21 minutos en la cancha, y Orlando, con solo nueve minutos en el campo, hizo el tercer gol de los morados.

Desde que Paulo asumió como entrenador saprissista, Orlando Sinclair suma con él 90 minutos y Sabin Merino 190.

La Nación le preguntó a Wanchope qué le ve a Merino que la prensa y los aficionados no le hemos observado.

“La afición o parte de ella es muy exigente, con los jugadores, con el técnico, y en mi caso he estado bajo el escrutinio público, y es normal. Todos tenemos que lidiar con eso, tengo una planilla importante, creo en ella y yo tengo que buscar la forma de potenciarlos”, dijo Paulo César.

Wanchope añadió que día a día su gran reto es buscar lo mejor de sus jugadores y en eso está todavía.

“Tengo poco tiempo en Saprissa, y estoy en un club tan exigente que no te va a dar el chance, o por ejemplo hablar de procesos, eso es complejo en Saprissa. Desde que entré, al principio, siempre he estado viendo algunas posibilidades, encontrando el once, buscando la base, que ya la hemos encontrado, pero de igual forma, siempre sigo buscando mejorar el grupo, mejorarlos individualmente y que mejoremos como conjunto”, resaltó Paulo.

Orlando Sinclair aprovechó la oportunidad contra Pérez Zeledón y apunta a ser tomado en cuenta en las semifinales. (Alber Marín)

En todo el Clausura, Orlando ha jugado 449 minutos, Sabin 452. Sinclair posee dos goles: le anotó a Liberia de visita y el miércoles pasado también de visita a Pérez Zeledón. Mientras que el español solo ha hecho una conquista, hace tres meses, en el clásico jugado en el Saprissa contra Alajuelense.

¿Sabin Merino o Orlando Sinclair? Muchos aficionados se inclinan por Sinclair. Paulo tiene la palabra, pero ya dijo que nunca ha descartado a Orlando y lo tomará en cuenta en las semifinales.

“Recuerdo los goles que marcó en el pasado en partidos importantes y sabía que en algún momento lo iba a utilizar”, añadió Paulo sobre Orlando Sinclair.

Paulo dejó claro que, más allá de que juegue uno u otro, sigue viendo opciones, analizando las posibilidades, pensando en ganar el título 41, sí, eso es claro, pero también piensa a futuro.

“Las decisiones (salidas y llegadas) todavía no se han tomado porque estamos en competencia y es importante tener la claridad de lo que nos vamos a enfrentar”, comentó Wanchope, quien reconoció que no pueden sentirse a gusto con la forma en que clasificaron.

“No nos podemos conformar con lo hecho, la institución no se va a conformar con lo que ha visto y sí es importante, independientemente de lo que pase de aquí en adelante, cuando termine esto, hacer la evaluación y mejorar”, afirmó Paulo César.

Sabin Merino sigue sin convencer en Saprissa. Detrás, al acecho, está Orlando Sinclair. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paulo añadió que Saprissa y él son ganadores y deben siempre pensar en grande.

“Saprissa es una institución ganadora, yo también me considero un entrenador ganador, un profesional ganador, y hay que buscar la forma de mejorar”, apuntó el timonel morado.

