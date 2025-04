Paulo Wanchope confiesa que recomendó un jugador de Saprissa a Miguel ‘Piojo‘ Herrera

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, estaba complacido con la victoria, pero no lanza las campanas al aire. Una vez más, repitió que deben ir paso a paso, aunque reconoció que el triunfo de visita contra Puntarenas fue muy importante.

En la conferencia de prensa, luego del encuentro, Wanchope reveló que recomendó a un jugador de Saprissa a Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional.

Paulo aclaró que la recomendación la hizo cuando estaba en la Fedefútbol y era asistente del seleccionador nacional. Se refirió al tema cuando le consultaron qué valoración hace del joven Albert Barahona, quien ingresó al inicio del segundo tiempo en lugar de Sebastián Acuña, quien salió golpeado.

“Cuando estaba en la Federación Costarricense de Fútbol, Albert Barahona estaba como candidato número uno para llevarlo a la Sub 23. Le hablé mucho al profe Herrera de él. Es una joven promesa, es muy centrado, se entrena al cien por ciento y no es de extrañar lo que hizo. Y no es porque yo esté acá, ya lo venía haciendo. Como todo joven necesita esperar, pero se está abriendo campo y está respondiendo. Es una realidad, y sabemos lo que va a dar y el potencial que tiene”, dijo Paulo César Wanchope.

- ¿Qué significa ganar estos tres puntos?

- Hemos venido jugando este partido día a día. Los entrenamientos han sido de un nivel de concentración muy bueno. En el partido, el equilibrio y control emocional fueron importantes. Sabemos lo que es Puntarenas en casa y ellos (los jugadores morados) entraron sabiendo qué hacer en el encuentro. Este partido lo hemos venido jugando en partidos anteriores y con trabajo día a día. Conforme pasen los entrenamientos y los partidos, el equipo va a crecer, y los muchachos son muy competitivos. Este es un paso importante, pero vienen juegos complejos y vamos paso a paso.

- ¿Qué piensa de tener cuatro victorias seguidas y puede dar una interpretación del trabajo de Gerson Torres?

- Lo de Gerson, bien por él, está subiendo su nivel, encuentra la regularidad y ha hecho bien las cosas. Va encontrando su ritmo de juego, que todos deseamos en esta etapa final. Sobre las cuatro victorias seguidas, se dieron ante rivales complejos. Ya enfrentamos a Herediano y Puntarenas, y falta camino. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar y pensar en el siguiente juego.

- ¿Cómo ve al equipo al meterse en zona de presión y cómo está esa parte mental?

- Bien, anímicamente estamos al ciento por ciento y tenemos que hacer eso: seguir metiendo presión, estar cerca. No podemos ver más allá. Ahora el próximo rival es la Liga, pero independientemente de lo que pase en otros estadios, debemos estar concentrados en lo nuestro y en lo que podemos controlar.

- ¿Cómo vive lo que será su primer clásico?

- Vamos encontrando estabilidad y el nivel de compromiso es muy grande. Cuando había semanas largas, pudimos darle fútbol a quienes no tenían mucha regularidad. En el primer tiempo hicimos un cambio obligatorio: Sebastián Acuña salió por una dolencia en el tobillo. Todos los jugadores que no han tenido regularidad en el torneo la venían teniendo en esos partidos contra los juveniles. Además, podemos ver algunos jóvenes, y en esta recta final debemos cuidar todos los detalles.

- ¿Cómo ve el tema del liderato?

- No voy más allá. La situación en que estamos —y se lo dije a los muchachos— es que debemos vivir el presente y disfrutar de la competencia y el ambiente. Vamos paso a paso, no podemos ir más allá.

