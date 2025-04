Juan Carlos Rojas defiende a Sergio Gila y dice que a Saprissa se le juzga con cortoplacismo

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, dio su versión sobre uno de los temas que más critican al club: las contrataciones de Sergio Gila, gerente deportivo de la institución.

A Gila lo que más le cuestionan es la incorporación de dos extranjeros: el español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo.

Ambos tienen pocos minutos con los morados y, cuando han estado en la cancha, no han dejado grandes sensaciones. Merino suma 394 minutos y Delgadillo 389, pero el argentino ya se estrenó en la red y parece que gana más confianza.

Juan Carlos Rojas aseguró que él no va a menospreciar el potencial, la calidad y, posiblemente, el impacto futuro que puedan traer los futbolistas.

“Yo tengo fe de que la historia todavía no está escrita, pero, por supuesto, que por diferentes circunstancias, incluyendo lesiones y otros temas de adaptación, ese impacto que usted describe —de que lo ideal es que rindan desde el principio—, sí, no fue así. En otros casos, tal vez sí lo ha sido”, dijo Rojas en 120 Minutos de Radio Monumental.

Rojas recordó cuando, hace ocho años, Mariano Torres llegó a la institución.

“La mitad de su primer torneo la pasó lesionado, no recuerdo si su contrato era por un año. Después tuvo una expulsión que lo dejó fuera cinco partidos, inclusive hasta hubo una discusión sobre si se renovaba o no, y fue hasta su segundo año completo que se empezó a consolidar, y hoy el resto es historia. A veces es injusto o incompleto medir el impacto de un jugador en menos de un semestre, y más cuando los minutos totales que han tenido son muy pocos. Así que yo guardo fe en la calidad que esos jugadores tienen, de que puedan escribir una historia. Uno de nuestros fichajes principales, que yo creo que nadie critica —la calidad de un jugador como Marvin Loría—, pero yo creo que los minutos totales que ha tenido también han sido muy pocos”, opinó Rojas.

- ¿Lo satisface los mercados que ha hecho Sergio Gila?

- Yo creo que los jugadores que trajimos ahora son futbolistas en los que yo tengo muchísima fe, y que por circunstancias como las que he mencionado, tal vez todavía no han mostrado su pleno potencial. Ya hablamos de cuatro de esos: los dos extranjeros, Marvin Loría y Gerson Torres.

“En el papel, cuando los vimos en la comisión técnica, consideramos que eran grandes jugadores, y yo creo que los cuatro van a terminar escribiendo una historia positiva. Creo que hay otros fichajes que han sido muy positivos, como el caso de Joseph Mora, que hasta titular de la Selección es hoy. Ese es un fichaje que Sergio (Gila) trabajó por mucho tiempo”.

Juan Carlos Rojas añadió que, en esta sociedad y en el fútbol, Saprissa es víctima de la falacia del presente y el juicio se forma a raíz de la inmediatez.

“Es la realidad. Estamos formando juicio con una falacia de inmediatez, una falacia del presente y el cortoplacismo, dejando de lado contexto, análisis y un poco de historia. Eso conlleva que estemos enfocados únicamente en ese cortoplacismo y en ese hoy”.

"Saprissa es víctima del sensacionalismo", aseguró Juan Carlos Rojas, presidente de los morados. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Se le hace mucho show a Saprissa?

- Absolutamente. Eso es lo que estoy diciendo justamente. La realidad es que vende más el sensacionalismo que la perspectiva. Hemos perdido perspectiva, y sin perspectiva no hay verdad. Si el enfoque es el sensacionalismo y no la verdad, eso no es periodismo, eso es entretenimiento.

El presidente morado consideró que hay crítica que es válida y justa.

“La crítica de cómo le ha ido a Saprissa en este torneo, o inclusive en el pasado, yo creo que está bien; que se diga por qué no nos está yendo bien, por qué Saprissa en este momento está fuera de zona de clasificación, que es inaceptable. Pero de ahí a traerse abajo y querer casi que destruir el trabajo de un profesional, de una institución o de una dirigencia, como he visto yo que ha sucedido en las últimas semanas y en los últimos meses, no se vale”, destacó Juan Carlos Rojas.

Rojas cerró diciendo que, si alguien tiene perspectiva, es que nadie ha hecho mejores fichajes en el fútbol nacional en los últimos dos años, en los últimos diez años, que el Deportivo Saprissa.

