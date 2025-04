Paulo César Wanchope vive su primer clásico como técnico: ‘Este partido es un paso importante’

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, enfrentará el próximo lunes, contra Alajuelense, su primer clásico como entrenador. El timonel se toma ese debut con calma, pero con la idea de lograr un resultado positivo frente a los manudos, porque sigue en la lucha por clasificar.

Paulo César atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa que solicita la Unafut para compromisos de este tipo.

- ¿Usted disputó muchos clásicos como jugador, pero qué siente o cómo visualiza este partido, que será su primer clásico como entrenador?

- Con mucha responsabilidad. Ustedes me han escuchado decir que hay que disfrutar del juego y de la competencia, y yo disfruto competir. Estoy contento de estar en esta institución y disfruto la competencia. Cuando uno disfruta lo que hace, lo ejecuta con mucha pasión. El tiempo que se le dedica a los entrenamientos y partidos es grande, pero se hace con gusto. Viví clásicos como jugador y ahora como técnico. Entiendo que, por el momento en que estamos, es un paso importante para nuestra institución y la afición.

- ¿En estas instancias finales llegó la hora de confiar en los jugadores de más experiencia y no hacer tantas rotaciones?

- Para ganar campeonatos estoy convencido de que debe haber una mezcla. Los jugadores experimentados son importantes, pero también los jóvenes dan otro tipo de energía, por ejemplo, Albert Barahona, Kenay Myrie, Gino Vivi, Dax Palmer, quien no ha tenido mucha oportunidad. Esa combinación es importante. Es de gran ayuda tener a los experimentados, porque ya saben a lo que van, cómo enfrentar esos momentos emotivos. Ante Puntarenas fue un juego de esos, de tener los nervios con todo. Recuerdo una acción decisiva de Óscar Duarte y cualquiera puede decir “ahí estaba y resolvió”, pero es la forma como lo solucionó, y eso solo un experimentado lo puede hacer.

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del club. (Prensa de Saprissa /Prensa de Saprissa)

- ¿Cómo están los lesionados como Sebastián Acuña y Marvin Loría, podrían estar para el clásico?

- A Acuña lo van a valorar. Sentía molestia y, dichosamente, no se le inflamó. Yo he sido enfático con ellos en que, en esta recta final, necesitamos gente al 100 por ciento, que sean honestos y lo digan. Sebastián (Acuña) fue muy honesto antes de terminar el primer tiempo, nos dijo que no podía seguir, y parece que no es muy serio. Marvin Loría ya ha estado haciendo trabajos en cancha, no con el equipo, y podríamos incorporarlo poco a poco. La otra semana estaría con nosotros.

- ¿Qué significa este duelo con Alexandre Guimaraes?

- Es Saprissa contra Alajuelense, ya eso de enfrentar a Guimaraes es anecdótico. Fue entrenador mío en Herediano y en la Selección, tenemos buena relación y nos toca enfrentarnos.

- ¿Por la seguidilla de victorias que trae Saprissa, su equipo llega mejor al clásico?

- Voy a decir lo que han dicho otros técnicos cuando les hacen esta pregunta. Es un clásico y es muy difícil, independientemente del momento de los dos; ese día es diferente. Vamos a disfrutar del partido, todos debemos hacerlo, y tiene que ser una gran fiesta. Jugadores, cuerpo técnico y afición, todos debemos disfrutar del juego, y espero que haya buen fútbol.

