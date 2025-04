Paulo César Wanchope aclara si Saprissa ya tiene al reemplazo de Mariano Torres

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, ha demostrado una y otra vez que el equipo es uno con o sin él dentro del terreno de juego.

El martes pasado, contra Puntarenas, Torres dejó constancia de su calidad al marcar de tiro libre directo el golazo que selló la victoria 1-2 para los morados.

Juan Carlos Rojas, jerarca de los morados, dijo en una ocasión sobre Mariano: “Claramente es el mejor jugador del país desde hace ocho años”; incluso llegó a mencionar que no hay otro como él.

Es el extranjero con más goles en la historia de Saprissa, y muchos se preguntan si en el cuadro tibaseño hay algún futbolista, incluso en ligas menores, con un estilo de juego parecido al del argentino.

“Habrá que entender o buscar un sistema donde podamos prescindir tal vez de un jugador de esas características en un futuro, pero no lo sabemos”, dijo Paulo Wanchope, técnico de Saprissa, cuando La Nación le consultó si ha visto en la institución tibaseña a un futbolista con condiciones iguales o similares a las de Torres.

Paulo resaltó que Mariano es importante, pero desde su primera etapa en el club como gerente deportivo, siempre dijo que se deben contratar figuras que se adapten al sistema o la filosofía de Saprissa. Sin embargo, todo indica que con Mariano no fue así.

“En ese momento (cuando se contrató a Mariano), y lo he dicho antes, no estábamos buscando un jugador con las características de Mariano, se buscaba un 9, pero surgió la posibilidad de traerlo. Es un buen jugador y yo dije: siempre hay espacio para un buen futbolista. Ahí fue donde hicimos un giro importante y la misión era crear un sistema donde él se pudiera ver beneficiado”, resaltó Paulo César.

Pero ¿qué pasará en un futuro? Torres tiene contrato con los tibaseños hasta final de año. Paulo tiene claro qué sucedería si Mariano decide retirarse del fútbol.

“En un futuro, cuando no esté Mariano, no podemos buscar a un jugador igual a él. Puede ser parecido, pero si no se encuentra, Saprissa debe tener la capacidad necesaria para buscar un sistema que le pueda seguir dando campeonatos a la institución”, opinó Wanchope.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, se lució el martes pasado, con un golazo ante Puntarenas. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mariano Torres llegó al conjunto saprissista en el 2016, y desde el año pasado se habla de su decisión de seguir o no. Al final, el volante extendió por un año más, pero en ese instante decía que no iba a continuar si no se sentía en condiciones.

“No quiero estar en Saprissa por estar. Quiero estar para seguir compitiendo, para seguir ayudando y no ser uno más ahí como si nada. Para competir, estar arriba y en los primeros lugares, hay que estar bien fuerte de la cabeza, sobre todo más que físicamente, y eso voy a analizar”, expresó Mariano Torres.

