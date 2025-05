Paulo César Wanchope despeja las dudas sobre Ariel Rodríguez

Ariel Rodríguez, delantero y goleador del Deportivo Saprissa, no pudo jugar en el primer partido de la semifinal contra Herediano.

Rodríguez y el cuerpo médico intentaron que estuviera a tiempo para el compromiso, pero al final decidieron esperar.

El atacante sintió una molestia en la última fecha de la primera fase, en el choque que Saprissa disputó de visita contra Pérez Zeledón. Al finalizar el primer tiempo, Ariel pidió el cambio y su lugar lo ocupó el español Sabin Merino.

LEA MÁS: Paulo Wanchope cuestiona uso del VAR: ‘Hay algo extraño, algo está pasando’

“Ariel sufre una lesión muscular grado uno del bíceps femoral (parte posterior del muslo)”, informó Saprissa.

La pregunta es cómo está Ariel. ¿Puede jugar el miércoles en la visita de los morados a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado? El propio Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, dio la respuesta.

“No, no”, dijo Paulo cuando La Nación le preguntó si Ariel Rodríguez tendrá minutos de juego.

“Queremos llevarlo un poquito más con cautela, aunque está haciendo las cosas bien. Ayer (lunes) trotó y eso es bueno, es importante, y Dios quiera, si avanzamos, podamos tenerlo para lo que viene. Tenemos que pasar primero este partido de vuelta contra Herediano y, si tenemos la posibilidad de seguir, creo que él podría integrarse de lleno al grupo.”

Ariel Rodríguez tiene una molestia muscular y no está al cien por ciento. Fotografía: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

- ¿Cómo afrontar el partido en casa de Herediano?

- Hay que enfrentar esto como la semifinal que es, con todo el detalle y seriedad, por lo que es Saprissa y lo que significa el saprissismo, que siempre quiere ganar todo. En lo personal, también me gusta ganar en cualquier circunstancia. Respetamos al rival, es calificado, con historia, y estará en su campo, con su gente. Independientemente del resultado del partido de ida, Herediano requiere mucha atención y detalle.

- ¿Para usted qué significa enfrentar a Herediano? ¿Es algo especial, porque usted fue jugador y entrenador de este club?

- Para mí lo más especial es estar aquí, dirigiendo a Saprissa. Es lo que siento hoy. Me siento muy orgulloso de haber regresado a la institución, porque vine y me abrieron las puertas como gerente deportivo, y que pasaran los años y que aquí agarraran el teléfono y me llamaran es un sentimiento muy grande y especial. Estoy jugando una semifinal, independientemente del rival. Nos tocó Herediano, pero el sentimiento va más por estar sentado acá, liderando este proyecto.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.