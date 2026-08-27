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Paulo César Wanchope ante la ausencia de un nueve: ‘No podemos ponerlo como excusa’

Paulo César Wanchope, técnico de Herediano, habló tras la eliminación de la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal

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Herediano vs. Antigua
Paulo César Wanchope, técnico del Herediano, insistió que sus jugadores deben seguir mejorando para dejar atrás el irregular desempeño en la temporada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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