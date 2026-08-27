Paulo César Wanchope ante la ausencia de un nueve: ‘No podemos ponerlo como excusa’

Paulo César Wanchope, técnico del Herediano, insistió que sus jugadores deben seguir mejorando para dejar atrás el irregular desempeño en la temporada.

Tranquilo y muy cauto a la hora de hablar ante los medios de comunicación, el técnico del Club Sport Herediano, Paulo César Wanchope, lamentó la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana, a pesar de la victoria 2-1 ante Antigua.

El campeón nacional quedó fuera del torneo de clubes de la región por segundo año consecutivo y también de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que significa un duro golpe no solo en lo deportivo, sino también en lo económico.

Los florenses quedaron eliminados en el Grupo B de la competición al terminar en la tercera casilla con siete puntos y una diferencia de goles de +2. Fueron superados por Marathon de Honduras, que también sumó siete unidades, pero tuvo una diferencia de +5. Alianza de El Salvador fue el líder del grupo con nueve puntos, mientras que Real Estelí terminó último con seis unidades.

La falta de contundencia en el último cuarto de cancha volvió a pasarle factura al cuadro florense. Herediano adolece de un “9” desde la salida de Marcel Hernández al fubol salvadoreño y, además, no ha podido inscribir al paraguayo Fernando Lesme debido a un tema relacionado con una deuda con el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, Paulo César Wanchope fue muy enfático al referirse a esta situación, tras el compromiso ante el cuadro guatemalteco.

“Tuvimos suficientes opciones para ganar con un marcador más amplio. No podemos estar lamentándonos de la posibilidad de no tener un delantero centro. Creamos las opciones de gol, las tuvimos y no las concretamos. La responsabilidad es de los que estamos habilitados para resolver”, comentó Wanchope.

Más adelante añadió: “Cuando tengamos esa posibilidad de tener más opciones en ataque, ya veremos. Pero, de momento, no podemos ponerlo como excusa. El primer tiempo no fue tan bueno, el segundo fue mucho mejor y tuvimos suficientes opciones para acercarnos a esa clasificación”.

Paulo César enfatizó que, a pesar de la eliminación, el grupo demostró una mejoría luego de la goleada 0-3 sufrida ante Sporting FC y considera que deben seguir trabajando para corregir los errores.

“Es insistir, no solo decirlo. Les dije a los muchachos que hay que seguir insistiendo en medio de esa tormenta. Es un grupo que sabe lo que quiere y debemos mejorar esos detalles. Vamos a trabajar en esos detalles; ya se los hice ver en el tiempo que he estado. No ha habido mucho tiempo de trabajo, pero está la disposición de ellos y eso ya es ganancia”, agregó.

Ahora el plantel florense debe concentrarse en el Torneo Apertura 2026, donde el próximo domingo se medirá al Cartaginés, por la quinta fecha, en el estadio Rafael Fello Meza.

“Este equipo está acostumbrado a estos grandes retos, en escenarios con estadio lleno. A nosotros lo que nos toca es recuperarnos bien y el viernes ya podemos ir enfilando lo que queremos para el domingo”, comentó Wanchope.