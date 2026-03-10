Puro Deporte

Partido de Centroamérica se vio interrumpido por sorpreviso ataque: ¡Todos al suelo! (video)

Un partido de Primera División en Centroamérica sufrió inesperada visita y la reacción es imperdible

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Los jugadores de Unión Coclé y Sporting San Miguelito se lanzan al suelo en el incidente que llamó la atención de todo el fútbol de Centroamérica.
Los jugadores de Unión Coclé y Sporting San Miguelito se lanzan al suelo en el incidente que llamó la atención de todo el fútbol de Centroamérica. (Captura de pantalla RPCTV/Captura de pantalla RPCTV)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fútbol en CentroaméricaAtaque de abejas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.