Partido de Centroamérica se vio interrumpido por sorpreviso ataque: ¡Todos al suelo! (video)

Los jugadores de Unión Coclé y Sporting San Miguelito se lanzan al suelo en el incidente que llamó la atención de todo el fútbol de Centroamérica.

La Liga Panameña de Fútbol vivió un curioso momento durante su octava jornada, que se disputó este domingo 8 de marzo, cuando un ataque de abejas obligó a suspender el encuentro durante varios minutos.

El Unión Coclé enfrentaba al Sporting San Miguelito y apenas se jugaba el minuto 12 cuando todos los actores tuvieron que ponerse pecho a tierra debido a una nube de abejas que invadió la cancha.

Obviamente el árbitro central tuvo que detener las acciones, mientras todos los jugadores se lanzaban al suelo.

Hasta el réferi quedó de rodillas inmóvil, esperando que los insectos decidieran proseguir su camino.

Después de unos momentos de incertidumbre, el encuentro se pudo reanudar sin picaduras que lamentar. El Sporting San Miguelito obtuvo la victoria de visita, con marcador de 1-2, pero la anécdota estuvo protagonizada por las inesperadas abejas.

Puede ver a continuación el curioso momento que sacudió la Liga Panameña.

Este es el partido completo. El incidente ocurrió como al minuto 39 de la transmisión.