Brasil enfrentará en el Maracaná a la selección de un país Centroamericano antes del Mundial 2026

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, dirigirá a Brasil en la Copa del Mundo del 2026.

La Selección de Brasil, que se prepara para el Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un fogueo en el mítico Estadio Maracaná contra una selección de Centroamérica.

La escuadra canarinha, que por primera vez en su historia estará al mando de un entrenador extranjero en una Copa del Mundo, al ser dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, integra el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

Al tener a Haití en su grupo, Brasil busca foguearse contra equipos de la Concacaf, por lo que tomó la decisión de enfrentar a una selección centroamericana.

Tanto la Confederación Brasileña de Fútbol como la Federación Panameña de Fútbol confirmaron el amistoso entre Brasil y Panamá el próximo 31 de mayo en el Estadio Maracaná.

La selección canalera, que será el único representante de Centroamérica en la Copa del Mundo, está ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

El conjunto panameño, dirigido por el español Thomas Christiansen, disputará su segunda Copa del Mundo, tras participar en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Vea en este video de Marca a Carlo Ancelotti dirigir su primera práctica con Brasil el año anterior.