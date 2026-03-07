Puro Deporte

Brasil enfrentará en el Maracaná a la selección de un país Centroamericano antes del Mundial 2026

La Selección de Brasil, que jugará frente a Haití en el Mundial 2026, tendrá un fogueo ante un rival de Centroamérica en el histórico Maracaná

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid
El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, dirigirá a Brasil en la Copa del Mundo del 2026. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BrasilPanamáFogueo en el Estadio Maracaná
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.