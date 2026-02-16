Fútbol

Ronaldo y Carlo Ancelotti se fueron de fiesta en los carnavales de Brasil (video)

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, junto a Ronaldo, disfrutaron de los carnavales de Brasil hasta la madrugada

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Ronaldo y Carlo Ancelotti se fueron de fiesta en los carnavales







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlo AncelottiRonaldoDenilsonCarnavales de Brasil
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.