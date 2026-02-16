Ronaldo y Carlo Ancelotti se fueron de fiesta en los carnavales de Brasil (video)

Ronaldo y Carlo Ancelotti se fueron de fiesta en los carnavales

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, dejó por un día la planificación de la Canarinha para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y se fue a disfrutar al Sambódromo de Río de Janeiro.

Ancelotti, quien disfruta de su estadía en Brasil, fue visto en el desfile de carrozas, en los Carnavales de Brasil, donde coincidió nada menos que con el exdelantero de la selección Ronaldo Nazario, según informaron agencias internacionales, cuyos reportes fueron reproducidos por el diario mexicano Récord.

La escena, captada por los presentes, mostró a un Ancelotti relajado, disfrutando de una cerveza mientras observaba el despliegue de las escuelas de samba. El momento cumbre ocurrió cuando Ronaldo, “El Fenómeno”, pasó frente a su posición sobre un imponente carro alegórico.

Los exjugadores Ronaldo y Denilson, junto al entrenador de Brasil Carlo Ancelotti, disfrutaron de los carnavales de Brasil. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

A pesar del ruido y la magnitud del desfile, ambos intercambiaron saludos y gestos de afecto a la distancia, reafirmando la estrecha relación que mantienen desde hace décadas.

Tras el paso del exdelantero por la pista, la dupla, junto con el también exjugador Denilson, se reunió en un sector exclusivo del recinto para compartir el resto de la madrugada en un ambiente más privado.