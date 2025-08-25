Puro Deporte

Ancelotti sorprende con su convocatoria: sin figuras del Real Madrid ni Neymar

La convocatoria de Brasil no incluye a jugadores del Real Madrid ni a Neymar, pero sí a Raphinha del FC Barcelona

Carlo Ancelotti, Real Madrid.
Brasil dejó fuera a Neymar y a los brasileños del Real Madrid para los partidos contra Chile y Bolivia rumbo al Mundial 2026. (Shutterstock)







