Ancelotti sorprende con su convocatoria: sin figuras del Real Madrid ni Neymar

Brasil dejó fuera a Neymar y a los brasileños del Real Madrid para los partidos contra Chile y Bolivia rumbo al Mundial 2026.

La selección de Brasil reveló este lunes su convocatoria para los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia, y sorprendió con la ausencia total de jugadores del Real Madrid.

Carlo Ancelotti, técnico de la selección brasileña, no incluyó a los futbolistas Eder Militao, Vinícius Junior, Rodrygo Goes ni al joven Endrick Felipe Moreira, todos parte del conjunto merengue.

Tampoco aparece en la lista el delantero del Santos Neymar Junior, una de las figuras históricas de la canarinha.

La convocatoria, integrada por 25 jugadores, sí cuenta con la presencia del extremo del FC Barcelona Raphinha, quien lidera la lista.

Brasil, ya clasificado al Mundial, enfrentará a Chile el 4 de setiembre y a Bolivia el 9 de setiembre.

En la lista también figuran nombres habituales como el guardameta Alisson Becker (Liverpool), el defensor Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (París Saint-Germain), el mediocampista Casemiro y el atacante Gabriel Martinelli (Arsenal).

La presentación oficial de la convocatoria se realizó con la presencia del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, junto a los vicepresidentes Ricardo Gluck Paul, Rubens Angelotti, Flávio Zveiter y José Vanildo.

También estuvieron presentes los presidentes de las federaciones estatales de Pernambuco y Amapá.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.