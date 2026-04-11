‘Parecen padres de los marroquíes’: polémica en África por la apariencia de los jugadores Sub-15 de Senegal

JAJAJAJAJA, este es un partido de categoría Sub15. Vean la diferencia entre los dos equipos. Y pues obviamente Marruecos ya levantó una queja formal contra la Sub40 de Senegal. pic.twitter.com/kYOtwunCUP
El partido del Campeonato Africano de Fútbol Escolar Sub-15 entre Marruecos y Senegal, organizado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), terminó en polémica, más allá del triunfo de Senegal por 4-0 en semifinales.
Muchos usuarios en redes sociales han señalado que los jugadores senegaleses presentan un físico, altura, complexión y madurez facial que, según ellos, corresponden más a jóvenes de entre 18 y 20 años que a niños menores de 15.
Imágenes y videos del partido, en los que se aprecia una notable diferencia física entre ambos equipos, se han viralizado rápidamente, de acuerdo con la cadena española COPE.
Comentarios en redes sociales como “parecen padres de los marroquíes” o “esto no son Sub-15, son Sub-20” se repiten en plataformas como Instagram, Facebook y X (Twitter).
Hasta el momento, ni la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ni la Federación Senegalesa han emitido un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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