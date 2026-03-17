Insólito: Confederación le quita el título de la Copa África a Senegal y se lo da a Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol anunció este martes que retira el título a Senegal y declara a Marruecos campeón de Copa África de Naciones.
Según reportaron medios españoles como Marca y la cadena Ser, las autoridades africanas determinaron que Senegal abandonó la cancha el día de la final, el pasado 19 de enero, en un polémico cierre tras un penal pitado a Marruecos en tiempo de reposición, que falló el jugador del Real Madrid Brahim Díaz.
Tras el amago de retirarse, los senegaleses volvieron a la cancha luego de 10 minutos y, tras el error de Brahim y el tiempo extra, se impusieron en penales.
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