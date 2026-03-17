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Insólito: Confederación le quita el título de la Copa África a Senegal y se lo da a Marruecos

La polémica final de la Copa África entre Senegal y Marruecos se sigue jugando fuera de la cancha y hay un insólito veredicto

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Por AFP
Los integrantes de la Selección de Senegal festejaron por las calles de la capital Dakar el pasado 20 de enero, tras imponerse en la final de la Copa África, un resultado que ahora queda en entredicho en favor de Marruecos.
Los integrantes de la Selección de Senegal festejaron por las calles de la capital Dakar el pasado 20 de enero, tras imponerse en la final de la Copa África, un resultado que ahora queda en entredicho en favor de Marruecos. (CARMEN ABD ALI/AFP)







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