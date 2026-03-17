Insólito: Confederación le quita el título de la Copa África a Senegal y se lo da a Marruecos

Los integrantes de la Selección de Senegal festejaron por las calles de la capital Dakar el pasado 20 de enero, tras imponerse en la final de la Copa África, un resultado que ahora queda en entredicho en favor de Marruecos.

La Confederación Africana de Fútbol anunció este martes que retira el título a Senegal y declara a Marruecos campeón de Copa África de Naciones.

Según reportaron medios españoles como Marca y la cadena Ser, las autoridades africanas determinaron que Senegal abandonó la cancha el día de la final, el pasado 19 de enero, en un polémico cierre tras un penal pitado a Marruecos en tiempo de reposición, que falló el jugador del Real Madrid Brahim Díaz.

Tras el amago de retirarse, los senegaleses volvieron a la cancha luego de 10 minutos y, tras el error de Brahim y el tiempo extra, se impusieron en penales.

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