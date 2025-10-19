Paratenista José Pablo Gil conquista Colombia con un nuevo título

José Pablo Gil sigue en un buen nivel en su gira por Sudamérica, al ganar su segundo torneo en Colombia.

El costarricense José Pablo Gil ganó este sábado 18 de octubre el Abierto de Bogotá de tenis en silla de ruedas, al derrotar en la final al argentino Ezequiel Casco con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2.

José Pablo se sobrepuso a un primer set complicado para imponerse en los dos siguientes, consiguiendo así su segundo título en apenas una semana en territorio colombiano.

Los partidos que llevaron a Gil a la final fueron: derrotó al colombiano Martín Riaño por 6-0 y 6-0; a Manuel Sánchez por 5-7, 6-1 y 6-4; a Luigy Nieves por 6-3 y 6-4; y en semifinales venció al uruguayo Luciano Varela por 7-5 y 6-1.

Este es el segundo campeonato obtenido por el tico en menos de una semana. El primero fue el Abierto de Barranquilla 2025, celebrado del 9 al 13 de octubre, también frente al argentino Ezequiel Casco.

Cabe recordar que José Pablo Gil tuvo una ausencia de 14 meses en competencias internacionales, por lo que su objetivo en la gira de torneos ITF (International Tennis Federation) en Sudamérica es sumar puntos y recuperar posiciones en el ranking mundial.

El siguiente torneo en el que participará el costarricense será el Argentina Open, del 25 al 28 de noviembre, y cerrará su gira en Punta del Este, Uruguay, del 1.º al 4 de diciembre.

Mientras tanto, con apenas 14 años, el costarricense Agustín Sánchez se proclamó campeón en dobles y subcampeón en singles del Abierto de Bogotá de tenis en silla de ruedas, en la categoría Junior.

Con solo un año de experiencia a nivel internacional, Sánchez sumó su primer título internacional junto a su compañero colombiano Darío Martínez, al imponerse a Samuel Caicedo y Martín Ruano con marcador de 6-3 y 6-2.

En singles, el tico perdió ante Samuel Caicedo por 1-6 y 3-6, en lo que representó su primera final en tenis en silla de ruedas.

Agustín Sánchez Mora forma parte de la delegación que competirá en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 9 de noviembre.