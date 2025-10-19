Puro Deporte

Paratenista José Pablo Gil conquista Colombia con un nuevo título

El paratenista José Pablo Gil sumó su segundo título en Colombia en menos de una semana

Por Juan Diego Villarreal
José Pablo Gil Abierto de Bogotá de tenis en silla de ruedas, campeón 18 de octubre del 2025 Cortesía. Olman Mora
José Pablo Gil sigue en un buen nivel en su gira por Sudamérica, al ganar su segundo torneo en Colombia. (La Nación/Cortesía. Olman Mora)







José Pablo GilAbierto de Bogotá de tenis en silla de ruedasCampeón del torneo
