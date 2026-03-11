Para llorar o reír: aficionado fue a ver a su equipo y por error viajó 600 kilómetros de más para acabar en otro estadio

Se preparó para ver a su equipo en el estadio. Tiquetes en mano y la ilusión de una victoria lo motivaron a viajar para apoyar a su escuadra, solo que un error de 600 kilómetros lo hizo terminar en otro escenario.

Finalizó viendo un compromiso de tercera división en un inmueble que lleva el mismo nombre del estadio que iba a visitar en el norte del país. Llegó, sin saberlo, a la otra punta, en la esquina suroeste de la isla.

Un aficionado del Barcelona pretendía observar el encuentro de Champions League de su equipo en Newcastle, pero acabó, el martes por la noche, viendo un partido de la tercera división inglesa.

El seguidor blaugrana viajó desde España a Inglaterra, aterrizó en Londres y tenía la misión de llegar hasta el estadio de las urracas. Acabó llegando a St. James Park, sí, pero no precisamente al que está ubicado en Newcastle upon Tyne.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️



The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

Según informó el Exeter City FC, un modesto club que milita en la tercera categoría del fútbol inglés, un aficionado español se presentó en una de las entradas de su estadio —que también se llama St. James Park— con una entrada para ver el Newcastle-Barça.

El Exeter explicó que hizo todo lo posible por atender al despistado y avergonzado hincha azulgrana.

“Uno de nuestros voluntarios vino a la oficina para avisarnos de que había aparecido un tipo pensando que iba a ver al FC Barcelona”, contó Adam Spencer, responsable de atención a los aficionados del Exeter City.

“Su inglés no era muy bueno, pero, por lo que pudimos entender, había venido desde Londres. Mi impresión es que puso St. James Park en el móvil y simplemente siguió las indicaciones del GPS”, añadió.

“Estaba bastante abatido y un poco avergonzado, así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el auténtico St. James Park. Será bienvenido de nuevo cuando quiera”, concluyó con tono jocoso.

El aficionado del Barça viajó a casi 600 km de Newcastle, hasta la localidad de Exeter, en el suroeste de Inglaterra, cuyo equipo de fútbol jugó el martes un partido de la League One (tercera división) contra el líder Lincoln, en su estadio, que también se llama St. James Park.