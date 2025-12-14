Papá llegó a casa con el liderato de la Vuelta a Costa Rica como regalo para su primogénito

Aunque sufrió en la carretera y por momentos perdió rueda con sus rivales, al final el deseo de llegar a su pueblo, Paraíso de Cartago, y dedicarle el liderato de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 pudo más que el cansancio.

Daniel Bonilla Quirós, quien hace apenas seis días fue padre por primera vez, se vistió con la camiseta amarilla en su natal Paraíso de Cartago, ante su gente, tras ubicarse cuarto en la fracción de 139 kilómetros entre Guápiles, Turrialba y Paraíso.

El vencedor de la exigente jornada fue el ecuatoriano Jymmi Montenegro, con un tiempo de 3 horas, 43 minutos y 33 segundos, tras imponerse en el sprint al costarricense Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva; Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi; su coequipero Daniel Bonilla, y Luis Águilar, del 7C Economy Hyundai, todos con el mismo registro.

En el orden usual, Alejandro Granados, líder Sub 23, Jymmi Montenegro, líder de los premios de montaña, Daniel Bonilla, líder general, y Jason Huertas, líder de las metas volantes, durante la premiación este domingo en Paraíso de Cartago (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la clasificación general, Bonilla, campeón del giro a la tica en 2019, es líder con un tiempo de 10:21:13, seguido por Leandro Varela, del 7C Economy Hyundai, a dos segundos, y el mexicano Efrén Santos, a seis segundos.

Por su parte Jexon Ledezma, quien pertenece a la Selección Nacional Sub 23 y vistió los primeros tres días la camiseta amartilla, cedió tiempo en el ascenso en el Guayacán y perdió más de 10 minutos, saliendo de los 10 primeros de la clasificación general.

La cuarta etapa se disputará este lunes 15 de diciembre, con una contrarreloj individual de 17 kilómetros que partirá de la Municipalidad de Turrialba y finalizará en la plaza de deportes de La Pastora.